Mathijs (26) won dit jaar één miljoen euro, maar hij liet zich niet gek maken

Een sportieve auto, een dik jacht of een luxe villa, hij had het allemaal kunnen hebben deze kerst, nadat hij dit jaar een miljoen won. Maar de 26-jarige Mathijs uit Best deed dat niet. Hij bleef rustig toen hij afgelopen zomer een geldbedrag met zes nullen won bij de BankGiro Loterij. Inmiddels laat hij het geld voorzichtig rollen.

Tussen het inrichten van zijn nieuwe huis en het werken heeft hij deze kerst even de tijd om zijn telefoon op te nemen. Het waren drukke maanden voor Mathijs. Hij kocht de afgelopen tijd van zijn gewonnen geld twee woningen: een huis in Eindhoven en een appartement in Helmond.

Nu zaaien, later oogsten

"Dit is de beste investering nu", vertelt hij. Hij wilde altijd al graag terug naar zijn geboortestad Eindhoven verhuizen, maar nu ging dat net even iets makkelijker. "Het was lastig een betaalbaar huis te vinden. Met deze prijs kon ik nu in een andere prijsklasse zoeken."

De tweede woning wordt op dit moment nog gebouwd: een appartement bij het station in Helmond. Maar waarom? ‘’Die woning wil ik gaan verhuren. Daarmee kan ik de hypotheek van mijn huis in Eindhoven betalen. En door het geld te investeren, kan ik het niet zomaar uitgeven. Dan heb ik later ook nog wat."

'Mathijs, wat doe je hier nog?'

Inmiddels is het kwartje bij Mathijs gevallen dat hij miljonair is geworden, maar dat was wel anders toen hij de cheque ontving. "Ik ben meteen daarna gewoon gaan werken. En die baan heb ik nog steeds." Hij werkt als leidinggevende tijdens evenementen in een conferentiehotel.

Nog bijna dagelijks krijgt hij van zijn collega’s de vraag: "Mathijs, wat doe je hier nog?" Hij kan er wel om lachen. "Ik kan financieel gezien niet stoppen, maar ik zou het ook niet willen. Ik vind mijn werk nog veel te leuk. En wat zou ik moeten met al die vrije tijd?", vertelt hij tevreden.

Geld maakt niet gelukkig

Met het kopen van de twee woningen is een flinke smak van zijn geld opgegaan in stenen. Hij heeft nog twee ton over. Wat hij daarmee gaat doen? "Misschien nog een nieuwe auto kopen of nog een keer op vakantie. Ik ga in ieder geval niets overhaast doen."

De prijs die Mathijs won, is er een in de categorie waarvan de meeste mensen alleen maar kunnen dromen. Of dat hem gelukkig heeft gemaakt? "Pfoe", het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. "Het leven is makkelijker geworden, maar leuker niet echt. Ik was al gelukkig en dat ben ik nog steeds net zoveel."