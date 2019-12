Boswachter Erik vindt de gekste afvaldumpingen: van kluis vol geld tot echo's van de baby

De Jonge mag gerust de kartrekker voor de aanpak van afvaldumpingen worden genoemd. Op Twitter plaatst hij vaak foto’s en video’s van dumpingen die hij tegenkomt. En wat hij online zet, is slechts een fractie van de dagelijkse realiteit. “Ik ben ook wel iets minder gaan twitteren, omdat het me allemaal te veel tijd kost. Maar ik stop zeker niet om dit probleem zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen”, vertelt hij.

In de video vertelt Erik over de bijzondere vondsten dit jaar

Afvalbeleid

Want het probleem is groot. De Jonge houdt zelf het aantal afvaldumpingen in zijn gebied de Brabantse Wal bij. Vorig jaar kwam de teller uit op 244 dumpingen. “En dan telde ik de kleine dumpingen, zoals een boodschappentas, niet eens mee.” Cijfers over dit jaar heeft hij nog niet, maar De Jonge denkt dat de teller dit jaar nog hoger eindigt.

“Het dumpen gebeurt in golfbewegingen. De afgelopen zes weken was het relatief rustig, maar de laatste dagen namen de dumpingen weer toe.” Een van de verklaringen voor het aantal dumpingen, is volgens de boswachter de onbekendheid met het afvalbeleid van gemeentes.

Onwetendheid

“Als we mensen betrappen, blijkt vaak dat ze niets weten over het afvalbeleid in hun gemeente. Wat ze wel en niet mogen brengen. Of het geld kost of niet. Daar valt echt nog veel winst te boeken.” De boswachter is ervan overtuigd dat meer voorlichting helpt om het probleem aan te pakken. Maar daar schort het aan, vindt hij.

De Jonge werkt veel samen met gemeentes. Hij constateert dat de wil er wel is bij ambtenaren om het probleem aan te pakken, maar dat het vaak ‘stroperig en traag gaat’. “Ik ben tientallen keren bij gemeentes geweest. Dit kost allemaal veel tijd en vervolgens dreigt de aanpak van de problemen weer te verzanden.”

De provincie lanceerde dit jaar wel een publiekscampagne tegen het illegaal dumpen van afval. “Over die campagne is twee jaar lang gepraat. Maar het werd een zwakke campagne die niet zichtbaar genoeg was. Dat zet geen zoden aan de dijk.”

Verbazing

Het probleem van de vele afvaldumpingen is er een van de lange adem. Ondanks de vele dumpingen die hij dagelijks ziet, verbaast De Jonge zich nog steeds over wat hij tegenkomt in de praktijk. “De dumping met het paspoort, de creditcards en de echo’s van de baby was echt bizar. Maar ook een kluis vol geld en een wekelijkse dumping van kattenbakvulling zijn opvallend.”

Omroep Brabant lanceerde begin van dit jaar een meldpunt voor afvaldumpingen. Daar kwamen ruim 2000 meldingen binnen. De provincie pleitte toen voor een duidelijker en eenduidiger beleid bij milieustraten. Omdat gemeentes het afvalbeleid zelf bepalen, zijn die verschillen er nog altijd. “Het is daarom verontrustend om te zien dat het bij sommige milieustraten volgend jaar weer duurder wordt om afval te brengen.”

LEES OOK:

Opmerkelijk: juist veel afval gedumpt in gemeenten waar de milieustraat gratis is