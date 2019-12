Klanten van Just Wellness zoeken hun heil bij andere klinieken: 'Die prijzen konden gewoon niet'

“Voor die prijzen, dat kon gewoon niet”, stelt Marieke Bouman van Laser Dept. aan de Haagdijk in Breda. Daar bieden ze ontharingsbehandelingen aan, alleen die zijn een stukje duurder dan bij het omstreden Just Wellness. Marieke vroeg zich al die tijd al af hoe ze dat toch deden.

Nog steeds melden zich dagelijks honderden mensen die zeggen dat ze zijn opgelicht door de ontharingssalons van Just Welness met hoofdkantoor in Valkenswaard. Behandelingen waren spotgoedkoop en onbeperkt. Maar nu zijn alle klinieken dicht en niet bereikbaar. Achteraf is het dus te mooi om waar te zijn. Toch zag Marieke de bui al hangen.

De apparatuur waarmee gewerkt wordt is volgens haar gewoon heel duur. “Als je het voor die prijzen aanbiedt, sta je gewoon voor niks te werken”, zegt ze.“In het begin raakten we een beetje in paniek want wij kunnen nooit stunten tegen die prijzen. Maar na een paar minuten nadenken dacht ik eigenlijk al dat het nooit langer dan een half jaar zou duren.”

Pigmentvlekken

De laatste tijd zagen Marieke en haar collega Tabitha Lisapaly steeds meer klanten van Just Wellness in hun salon. Online gaan er verhalen en foto’s rond van mensen met uitslag en brandwonden die ze aan de behandeling over hebben gehouden. Ook Marieke en Tabitha zien klanten binnenkomen die absoluut niet blij zijn. “Pigmentvlekken hebben we gezien, maar vooral dat het gewoon niet werkte.”

Volgens Marieke en Tabitha werkt de behandeling in hun salon wél, omdat ze een andere techniek gebruiken. “Bij Just Wellness werken ze met IPL- of OPT-behandelingen, dat zijn lichtflitsen”, legt Tabitha uit. “Maar wij werken met een laser en die maakt het haarzakje echt kapot. Dat werkt veel beter.”

Korting voor gedupeerden

Nu de deuren van de Just Wellness-filialen potdicht zitten en de klanten niet meer welkom zijn, zien de twee nóg meer klanten hun kant op komen. Om ze een beetje tegemoet te komen krijgen de gedupeerden korting bij hun salon aan de Haagdijk. Om die mensen te helpen, maar gelukkig verdienen ze daar zelf ook aan.

Hoewel ze blij zijn met extra klandizie vinden ze het voor de klanten en het personeel van Just Wellness toch zonde dat het zo is gegaan. Marieke heeft nog wel een tip voor mensen die aan een ontharingsbehandeling denken: "Laat je niet zomaar door iedereen behandelen en vraag eerst deskundig advies."

