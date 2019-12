Straffen voor 'crimineel slagveld' in Eindhoven pakken in hoger beroep nogal anders uit

De straffen voor mannen die betrokken waren bij ‘het criminele slagveld’ tussen leden van motorbendes aan de Medoclaan in Eindhoven pakken in hoger beroep nogal anders uit. Een 39-jarige man die van de rechtbank het langst de cel in moest, wordt nu juist niet vervolgd. En een 30-jarige man die eerder werd vrijgesproken, gaat alsnog vier jaar de cel in.

Bij de schietpartij voor een villa in oktober 2014 waren vier mannen betrokken. De leden van No Surrender en Satudarah schoten op elkaar. Justitie noemde de schietpartij ‘een crimineel slagveld’, al raakte er niemand gewond. De mannen zouden ruzie hebben gehad over geld. De 39-jarige man was al in de villa toen de andere drie op hem afkwamen. Hij heeft ook geschoten, maar het hof ziet dit als noodweer.

Vrijgesproken van diefstal

De rechtbank legde de man in juli 2016 de hoogste straf op. Dit kwam omdat hij niet alleen werd veroordeeld voor de schietpartij, maar ook voor een gewelddadige diefstal in Tilburg. In hoger beroep is hij van dat laatste vrijgesproken. Er is toentertijd DNA van hem gevonden op het plaats delict, maar volgens het gerechtshof wil dat niet zeggen dat hij op de dag van de diefstal daar was. Het materiaal kan ook eerder zijn achtergelaten.

Het hof oordeelde ook anders over de 30-jarige man die eerder werd vrijgesproken. Hij ontkende bij de schietpartij betrokken te zijn geweest. De rechtbank vond de verklaringen van een aantal agenten, die hem op beelden van de schietpartij herkenden, niet overtuigend genoeg om hem te veroordelen. Het gerechtshof vindt dit wel. Ook vanwege het feit dat hij als eerste met getrokken wapen het terrein betreedt.

Andere twee

Voor de andere twee betrokkenen verandert er weinig. De 29-jarige en 43-jarige man kregen respectievelijk 3,5 en 4 jaar gevangenisstraf van de rechtbank. Het hof veroordeelde beide tot 4 jaar cel. Justitie wilde dat de mannen 7 jaar cel in gingen, maar daar ging het hof niet in mee. Ook wilde het Openbaar Ministerie een jaartje langer cel voor de dat de man die nu niet meer wordt vervolgd.

