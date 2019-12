Mortiergranaat ontplofte in gezicht van vuurwerkslachtoffers Den Bosch, een van hen moet oog missen

Bij het afsteken van een mortiergranaat ging het mis. Deze ontplofte in het gezicht van de twee mannen. Het lukte hen om met een hevig bebloed gezicht een huis in de omgeving te bereiken. De hevig geschrokken bewoners van dit huis hebben vervolgens 112 gealarmeerd.

De slachtoffers zijn naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar worden ze deze dinsdag verder geopereerd. Een politiewoordvoerder spreekt van 'zeer ernstige verwondingen aan het gelaat'. De buurtbewoners die de mannen in eerste instantie opvingen, is slachtofferhulp aangeboden.

Thuis nog diverse cobra’s en mortiergranaten

Door de politie is direct een onderzoek gestart in het huis van de man uit Den Bosch. "Daar werden nog diverse cobra’s en mortiergranaten gevonden", vertelt de woordvoerder. "Deze zijn inmiddels vernietigd. Ook het huis van de man uit Berlicum is inmiddels doorzocht. Hier werden nog twee stuks zwaar vuurwerk gevonden en deze worden ook vernietigd.

LEES OOK: Vuurwerkslachtoffers Den Bosch zijn mannen van 32: ‘Voor twee kwartjes heb je een vuurwerkbril’