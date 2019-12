Bevrijders massaal herdacht op kerstavond, vele kaarsjes bij oorlogsgraven

Honderden kaarsen verlichten de graven van gevallen soldaten in Mierlo. (Foto: Rob Engelaar)

In het donker verlichten kaarsjes de oorlogsgraven in Overloon. (Foto: Albert Hendriks)

OVERLOON -

Onze bevrijders zijn op kerstavond massaal herdacht op kerstavond. Ze werden geëerd met kaarsjes bij hun graf. Op honderden plekken in het land werden dinsdagmiddag kaarsjes geplaatst op oorlogsbegraafplaatsen. In Brabant flakkerden honderden vlammetjes in onder meer Mierlo, Bergen op Zoom, Uden, Breda en Overloon.