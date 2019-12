Onder 't sterren blinken branden ook deze kerstavond weer vele kaarsjes bij oorlogsgraven

OVERLOON -

Onze bevrijders die sneuvelden voor onze vrijheid op kerstavond eren met kaarsjes bij hun graven, dat gebeurt ook deze kerstavond weer masaal. Op Honderden plekken in het land zijn dinsdagmiddag kaarsjes geplaatst op oorlogsbegraafplaatsen. In Brabant flakkeren honderden vlammetjes in onder meer Mierlo, Bergen op Zoom, Uden en Overloon.