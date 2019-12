Eindeloze bromtonen waar je langzaam gek van wordt: 'Wanneer stopt dit?'

Bert uit Eindhoven hoort al een jaar of vijf een zeer lage brom. “Het is eigenlijk meer een trilling die helemaal bezit van je neemt”, schrijft hij in de enquête. “’s Nachts is het het ergste. Je kan nooit meer lekker in bed in een stille omgeving. Altijd is dat rare fenomeen er. Het is een soort trilling die door het oor als een geluid naar de hersenen wordt doorgegeven. Mijn vrouw hoort het ook en samen raken we wel eens een beetje in paniek. Wanneer stopt dit?”

Truus Walter en Paul Speckens uit Eindhoven vertellen in de video wat voor geluid zij horen. Lees daarna verder.

Laagfrequent geluid (LFg) is geluid met een frequentie beneden 100 Herz. Geluid onder 20 Hertz is niet te horen, wel te voelen als druk op de oren. Mensen die LFg waarnemen omschrijven het vaak als ‘het gedreun van een draaiende wastrommel’ of als het gedempte geluid van een dieselmotor.

Sommige mensen geven aan dat ze het geluid meer voelen dan horen. Het RIVM schat dat circa 8 procent van de volwassenen enige hinder ondervindt van LFg en ruim 2 procent ernstig gehinderd wordt. Dat zijn ruim 50.000 Brabanders.

Niet serieus genomen

De bromtonen hebben grote gevolgen voor het leven van de mensen die ze horen, blijkt wel uit de enquête. Een man uit Eindhoven wil liever anoniem blijven, want hij heeft het gevoel dat mensen die het niet horen je niet serieus nemen.

“De meeste mensen kunnen LFg niet horen. Ze kunnen zich niet voorstellen dat een kleine groep mensen is die hier wel van last hebben. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat de bromtonen sommige mensen zoveel hinderen dat dit stress, slaapproblemen en na lange tijd zelfs gezondheidsproblemen geeft”, schrijft hij.

Richtingsgevoel

Het vinden van een bromtoon is erg moeilijk, zegt geluidsprofessor Maarten Hornikx van de Technische Universiteit: “We kunnen heel goed horen waar hogere tonen vandaan komen. Bij lage frequenties hebben we veel minder dat richtingsgevoel. We kunnen daardoor heel moeilijk vinden wat de bron van een geluid is en waar het vandaan komt.”

In de video legt Maarten Hornikx van de Technische Universiteit precies uit waarom we bromtonen zo moeilijk kunnen vinden. De tekst gaat verder na de video.

De afgelopen jaren hebben verschillende omgevingsdiensten, GGD’s en het RIVM onderzoek gedaan naar LFg. De Stichting Laagfrequent Geluid wil dat er één breed wetenschappelijk onderzoek wordt gestart naar de gevolgen van bromtonen voor de mens. “Alleen dan kunnen we ook gerichte oplossingen zoeken”, zegt Dirk van der Plas voorzitter van de Stichting Laagfrequent Geluid tegen de NOS.

Mensen die last hebben van laagfrequent geluid kunnen bij de stichting meer informatie vinden.

