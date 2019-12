Teun is Brabander van het Jaar en daarom trakteert hij in het verpleeghuis op advocaat met slagroom

Een dag nadat Teun Toebes (20) uit Best is gekozen tot Brabander van het Jaar is hij gewoon in het verpleeghuis te vinden waar hij ouderen kleine geluksmomentjes bezorgt. "Vandaag was dat heel eenvoudig want ik heb getrakteerd op advocaat met slagroom", zegt hij met hoorbaar plezier in zijn stem.

"Ik heb gezien dat mijn mailbox en mijn social media helemaal vol lopen, maar dat ga ik later bekijken als ik iets meer rust heb." Ook zijn mobiel neemt hij een dag na de uitreiking amper op. "Tja, ik ben nu eenmaal aan het werk, dan heb ik daar geen tijd voor", klinkt het eenvoudig.

teuntoebes View Profile View More on Instagram teuntoebes



Ein-de-lijk mag ik het zeggen: BRABANDER VAN HET JAAR! 😱😍 Wauw, een koninklijke kroon op 2019! 👑 Een onbeschrijfelijk moment wanneer de commissaris van de Koning ‘Teun Toebes’ uitroept tot Brabander van het jaar. Waardering voor de Brabantse gemoedelijkheid in de #brabandervanhetjaar Ein-de-lijk mag ik het zeggen: BRABANDER VAN HET JAAR! 😱😍 Wauw, een koninklijke kroon op 2019! 👑 Een onbeschrijfelijk moment wanneer de commissaris van de Koning ‘Teun Toebes’ uitroept tot Brabander van het jaar. Waardering voor de Brabantse gemoedelijkheid in de #zorg en #samenleving! 🎉 Omdat contact met de medemens werkt. Ik blijf me met heel veel plezier inzetten voor een samenleving waarin mensen met dementie een plek hebben en mooie momenten kunnen beleven. Ieder mens verdient het om mee te kunnen blijven doen en in contact te blijven. Brabander van het jaar, een titel die ik met trots zal dragen. ❤️ Foto: @omroepbrabant



#dankvoorhetstemmen

Na zijn dienst wil hij wel even vertellen hoe de afgelopen uren zijn geweest, maar veel kan hij daar niet over zeggen want hij moet het allemaal nog eens rustig bekijken. "In de gauwigheid heb ik wel gezien dat er heel veel reacties zijn, dat is leuk. Hier in het verpleeghuis hebben ze ook allemaal naar de uitzending gekeken waarin ik gekozen werd tot Brabander van het jaar, dus hier was het ook een klein feestje."

In alle rust

"Als ik dadelijk rustig thuis ben, dan ga ik alle reacties eens rustig bekijken. Ik wil dan ook kunnen reageren op de reacties en bedanken voor het stemmen. Het blijft een beetje onwerkelijk allemaal, maar ook zo overweldigend mooi. "

De titel Brabander van het jaar is voor Teun een bekroning op een zeer succesvol jaar waarin hij al meer onderscheidingen kreeg zoals de Young Impact Award en de George Maduro Prijs. Allemaal waarderen ze de steun die Teun is voor mensen met dementie. Vol toewijding bezorgt hij hen geluksmomentjes door naar belangrijke plekken uit hun verleden te reizen.

Dit schooljaar hoopt hij af te studeren als verpleegkundige. "Wat ik daarna ga doen, zie ik dan wel weer. Misschien ga ik wel verder studeren, want ik vind leren leuk."

In alle antwoorden van Teun klinkt rust door. Hij laat zich niet gek maken en kiest zelf de momenten om te genieten van alles wat hem overkomt. "Ik doe wat ik leuk vind. Ik steek veel tijd in studie, werk en vrijwilligerswerk, maar dat zijn bewuste keuzes. Die tijd is het mij waard."

LEES OOK: Brabant heeft gekozen: dit is de Brabander van het Jaar 2019