Ophalen van afval wordt duurder, bijna overal in Brabant ga je meer betalen [KAARTJE]

In 2020 stijgt de afvalstoffenheffing in bijna alle Brabantse gemeenten. Landelijk stijgt de heffing met 8 procent, maar in veel Brabantse plaatsen is die stijging veel groter, zo blijkt uit een inventarisatie door Omroep Brabant. Sint-Michielsgestel spant de kroon: in 2019 betaalden ze daar 80 euro, komend jaar moeten ze er 170 euro voor schuiven.

De Nederlandse politiek wil hergebruik stimuleren. Gemeenten moeten in 2020 daarom meer belasting over afval betalen aan het rijk en rekenen dat door. Maar ook geven sommige gemeenten aan dat de dalende prijzen voor oud papier een rol spelen.

Iedere gemeente bepaalt uiteindelijk zelf hoe hoog de afvalstoffenheffing is. Zowel in het bedrag als de stijging in 2020 zitten grote verschillen.

Stijging van meer dan 100%

Kijkend naar de afvalstoffenheffing van 2020 vallen een aantal Brabantse gemeenten op. Hier neemt de afvalstoffenheffing in 2020 flink toe:

- Sint-Michielsgestel - Van 80 naar 170 euro, dat is een stijging van 90 euro, oftewel 113%.

- Etten-Leur - Hier stijgt de heffing naar 287 euro, dat is 84% meer dan vorig jaar. Toen betaalde je nog 156 euro.

- Gilze en Rijen - Ook in Gilze en Rijen zien we een stijging van 84%, van 79 naar 145 euro.

- Laarbeek - Ook hier moet je flink meer gaan betalen, de heffing stijgt met 51% van 73 naar 110 euro.

- Loon op Zand - De verschillen zijn ook in Loon op Zand groot, van 197 naar 294 euro, een stijging van 49% ten opzichte van 2019.

- Someren - In deze gemeente betaalde je 86 euro, dat wordt in 2020 126 euro. Een stijging van 47%.

Hoe zit het bij jou?

Bekijk op onderstaand kaartje hoe de situatie in jouw gemeente is.

Veel gemeenten rekenen afzonderlijke tarieven voor huishouden met een, twee of meer personen. We hebben de tarieven in dit overzicht gemiddeld.

De volgende gemeenten hebben niet gereageerd op ons verzoek en zijn niet opgenomen in het kaartje: Altena, Boekel, Nuenen Gerwen en Nederwetten, Oisterwijk, Oosterhout, Reusel-De Mierden, Rucphen, Sint Anthonis, Waalwijk en Woensdrecht.

Van 81 tot 346 euro

Ook de uiteindelijke bedragen die mensen moeten betalen aan afvalstoffenheffing verschillen enorm. Hierbij telt wel mee dat je in sommige gemeenten helemaal klaar bent met dit bedrag, terwijl je op andere plekken toch nog moet bijbetalen, bijvoorbeeld per ingeleverde kliko.

Waalre voert de lijst met 'dure gemeenten' aan. Inwoners betalen in 2020 maar liefst 346 euro, dat was in 2019 nog 336 euro. Het bedrag is onafhankelijk van de hoeveelheid afval die mensen inleveren. Ook in Steenbergen maakt het niet uit hoeveel kliko's je vult, je betaalt hoe dan ook 340 euro (was 301 euro). In Oirschot en Eersel (beide 81 euro) ben je goedkoper uit, maar hier betaal je extra voor de hoeveelheid afval die je inlevert.

Minder vastrecht

Goed nieuws voor mensen die aan afvalvermindering doen en dus weinig kliko's vullen, op deze plekken daalt het vaste bedrag dat iedereen jaarlijks aan afval moet betalen. Het zijn de enige plekken in onze provincie waar een daling te zien is.

- Alphen-Chaam - Hier daalt de afvalstoffenheffing met 39%, van 216 naar 131 euro. Er moet, anders dan in 2019, wel per kliko bijbetaald worden.

- Oirschot - Ook een meevaller in Oirschot, van 83 euro gaan ze daar naar 81 euro. Een daling van 2%. Ook hier komt daar nog geld bij per kliko.