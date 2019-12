Je kunt nu weer knallen en pijlen kopen: dit zijn de regels voor vuurwerk

In totaal mag je acht uur lang vuurwerk afsteken. (Foto: Pexels)

Vuurwerkliefhebbers kunnen hun hart ophalen: vanaf zaterdag kunnen weer harde knallen en sierlijke pijlen worden gekocht. Toch is er een wijziging ten opzichte van vorig jaar: voor het eerst zijn verkopers verplicht om vuurwerkbrillen en aansteeklonten mee te geven. En er zijn nog veel meer regels. We zetten ze voor op een rijtje.

Wanneer mag je vuurwerk kopen?

Eerst de algemene regels: jaarlijks zijn er drie data waarop je vuurwerk mag kopen. Dat is normaal gesproken 29, 30 en 31 december. Tenzij een van die dagen op een zondag valt, dan mag er ook op de 28ste verkocht worden. Op zondag mag nooit vuurwerk worden verkocht.

Dat betekent voor dit jaar, dat je zaterdag, maandag en dinsdag vuurwerk kan kopen in de winkels.

Wanneer mag je het afsteken?

Je mag zoals elk jaar alleen vuurwerk afsteken op 31 december en 1 januari, tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Als je te vroeg of te laat bent, riskeer je een boete.

Hoe hoog is die boete eigenlijk?

Als je wordt betrapt op het afsteken van legaal vuurwerk terwijl dit nog niet mag, dan kan je een boete krijgen van 100 euro. Ook moet je je vuurwerk inleveren. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook worden doorgestuurd naar stichting Halt voor een Halt-straf.

En als je wordt betrapt op illegaal vuurwerk?

Dan is de boete veel hoger: tot 400 euro per artikel. In sommige gevallen kan je zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op handel van illegaal vuurwerk, staat een maximale celstraf van zes jaar.

Mag je vuurwerk kopen in het buitenland zoals België?

Ja, maar dat is aan behoorlijk wat regels gebonden. Zo moet het vuurwerk voldoen naar de Nederlandse wet en mag het alleen worden vervoerd tijdens de toegestane drie verkoopdagen in Nederland. En er moet ook melding worden gedaan bij de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Wat is er veranderd in vergelijking met vorig jaar?

Voor het eerst zijn verkopers verplicht om vuurwerkbrillen en aansteeklonten mee te geven. Er wordt geadviseerd de bril ook te gebruiken als je zelf geen vuurwerk afsteekt, dus als je ernaar kijkt. Vorig jaar werd een lanceerstandaard voor pijlen verplicht. Wie betrapt wordt zonder standaard kan een proces-verbaal krijgen.

Hoe moet je veilig afsteken?

Draag een vuurwerkbril, adviseert de brandweer. Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker. Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan. Let op de windrichting.

Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter. Steek geen vuurwerk af vanuit je hand. Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan. Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp.

Mag je overal vuurwerk afsteken?

Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in, bijvoorbeeld rondom verpleegtehuizen, dierenasiels en scholen. Uit inventarisatie van de Volkskrant eerder deze maand bleek dat onder meer Tilburg, Bergeijk, Meierijstad en Steenbergen vuurwerkvrije zones hebben. Als je niet zeker weet of je ergens vuurwerk mag afsteken, kan je het best de website van je eigen gemeente raadplegen.

Wat moet je doen bij een vuurwerkongeluk?

Het ligt uiteraard aan het ongeluk. Maar als er vuurwerk in je oog komt en er geen verdere verwondingen zijn, dan moet het buskruit eruit. Dan kan je doen door het onderste ooglid zachtjes naar beneden te trekken, omhoog te kijken en het uit te spoelen met een rustig straaltje water. Daarna is het zaak om contact op te nemen met de huisarts. Bij ernstigere ongevallen moet je zo snel mogelijk 112 bellen.

Bij een brandwond moet er gekoeld worden met lauw kraanwater. Een grote wond moet juist niet worden afgespoeld, maar direct worden afgedekt met steriel verband.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk af te steken?

Dat ligt aan het soort vuurwerk. Je hebt drie categorieën. De lichtste categorie valt vuurwerk met weinig gevaar en nauwelijks geluid, zoals sterretjes. Die mag je vanaf je twaalfde kopen en afsteken. In de middelste categorie vallen de rotjes, daarvoor moet je minstens zestien jaar oud zijn. Onder de zwaarste categorie vallen de vuurpijlen en de harde knallers, daarvoor moet je minimaal achttien jaar oud zijn.

