Burgemeester Depla over geweld in Breda: 'Absurd dat mensen nog steeds wapens meenemen'

“Dat mensen zo brutaal zijn dat ze wapens meenemen naar de binnenstad hoewel er preventief gefouilleerd kan worden, vind ik te absurd voor woorden.” Dit zijn de woorden van burgemeester Paul Depla van Breda, die geschrokken is van de schiet- en steekpartij afgelopen nacht in zijn stad.

Sinds dit najaar is de binnenstad van Breda een veiligheidsrisicogebied. Dit houdt in dat de politie preventief mag fouilleren. Die maatregel werd genomen na een reeks geweldsincidenten. Het preventief fouilleren gebeurt niet ieder weekend, maar van tijd tot tijd ‘als verrassing’.

Hard aanpakken

Dit zou mensen moeten afschrikken om wapens mee te nemen naar de binnenstad. “Maar incidenten zoals afgelopen nacht geven aan dat mensen ondanks die maatregel nog steeds wapens bij zich dragen. Dat kunnen we niet tolereren”, aldus Depla.

“Wat mij betreft pakken we de mensen die dit doen, hard aan. Het liefst zou je ze permanent willen weren uit de binnenstad, maar ik weet dat dit niet zo makkelijk gaat.”

Preventief fouilleren

Tot maart mag de politie preventief fouilleren in de binnenstad van Breda. Depla benadrukt dat er zeker nog acties zullen volgen. Of de maatregel in maart een vervolg krijgt, kan Depla nu nog niet zeggen. Wel geeft hij aan dat het een reële optie is dat er langer preventief gefouilleerd kan worden.

Afgelopen nacht raakten drie mensen gewond bij een schietpartij in de Reigerstraat. Het ging om twee beveiligers en een man op straat. Kort na die schietpartij mondde een vechtpartij op de Haagdijk uit in een steekpartij. Daarbij raakte een 32-jarige man gewond.

Op de Nieuwe Prinsenkade werd ook nog een taxichauffeur mishandeld. Voor die mishandeling zijn twee mannen aangehouden.

