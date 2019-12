Tygo (10) uit Maarheeze mag eindelijk zijn 8000 ingezamelde knuffels op ijsbaan gooien

Het is flink sjouwen voor Tygo, 7000 knuffels inladen valt een beetje tegen

In Someren zijn er nog eens 800 knuffels voor Tygo zijn actie ingezameld

Tijdens het inpakken, worden er nog snel knuffels gebracht in Someren

Tygo Clijsen (10) op zijn met knuffels volgepakte zolder in Maarheeze

De 10-jarige Tygo Clijsen uit Maarheeze heeft in twee maanden tijd ruim 8000 knuffels ingezameld. Zondagavond gooide hij die op het ijs tijdens een ijshockeywedstrijd in Geleen. Met de zogeheten Teddy Bear Toss, die uit Amerika is komen overwaaien, zijn knuffels ingezameld voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het huis van de familie Clijsen stond vol met zakken knuffels. De badkamer was helemaal volgepakt en de zolder zag eruit als een opslagplaats voor knuffels. De jonge Tygo had ze allemaal geteld en kwam tot een totaal van 7219 pluche beesten. Daar kwamen er tot hun verbazing later nog eens 800 bij.

In onderstaande video zie je hoe Tygo na het eerste doelpunt eindelijk zijn knuffels op de ijshockeybaan mag gooien.

Vorig jaar zamelde Tygo al 1.400 knuffels in om op het ijs te gooien. Op de terugweg van de wedstrijd in Geleen zei hij toen al tegen zijn vader Dennis dat hij dit jaar nog meer knuffels wilde inzamelen. Dat was goed gelukt dat het huis overvol zat en familie en vrienden moesten meehelpen met inladen.

Vader Dennis reed de halve provincie rond om knuffels op te halen voor zijn zoon. "Er waren dagen dat ik 480 kilometer reed, maar dat doe je graag voor je zoon. Ik haalde alleen op tussen Tilburg en Uden, anders werd het echt teveel."

Vader is enorm trots, maar als Tygo volgend jaar nog meer knuffels wil inzamelen, gaat hij toch een opslagplek regelen. "Het wereldrecord van 42.000 knuffels op het ijs is pas neergezet in Amerika, misschien is dat een leuk doel voor volgend jaar." Tygo zijn ogen glommen bij het horen van die aantallen.

Op de markt in Someren lagen nog eens 800 knuffels te wachten voor Tygo. In slechts een uur tijd kwamen tientallen mensen met zakken vol knuffels naar het Wilhelminaplein. Het duurde even voordat Tygo en zijn vader de enorme berg ingeladen hadden voordat ze naar het Limburgse Geleen konden vertrekken.

Uiteindelijk vertrok de familie Clijsen met twee volle auto's en een grote bestelbus met aanhanger volgepakt met knuffels naar Geleen. Samen met het publiek hebben ze zondagavond de ruim 8000 knuffels snel op het ijs gegooid.

