Baas beschoten beveiligers Breda: 'Waarom beschiet je mensen die voor je veiligheid zorgen?'

De twee beveiligers die dit weekend gewond raakten bij de schietpartij in Breda, zijn weer thuis. Eén van hen werd in zijn voet geschoten, de ander in zijn been. "Het gaat naar omstandigheden redelijk met ze", vertelt Tony den Blanken, operationeel directeur van PPS Security.

In totaal stonden vier beveiligers van PPS bij café De Kapitein in Breda, toen daar in de nacht van zaterdag op zondag werd geschoten. "In het tumult raakte ook een andere collega gewond in zijn gezicht. Daarnaast is één van mijn andere mensen wel beschoten, maar niet geraakt. Die is niet lichamelijk gewond, maar mentaal is dat natuurlijk wel zwaar", vertelt Den Blanken.

Bij het beveiligingsbedrijf zijn ze dan ook ontzettend geschrokken door de schietpartij in de Reigerstraat. "Alle collega's zijn er mee bezig. En we krijgen ook veel belletjes van onze mensen die er iets over kwijt willen", vertelt hij. Heel logisch, wat hem betreft. "Dit is geen dagelijks kost. Gelukkig maar."

Aanleiding schieten onbekend

Waarom er afgelopen zaterdagnacht op straat werd geschoten, is volgens een woordvoerder van de politie nog niet bekend. Ook Den Blanken weet niet wat de aanleiding was. "Waarom ga je mensen beschieten die voor je veiligheid zorgen? Waar haal je dat vandaan? De beveiligers en de eigenaar van De Kapitein hebben niets gedaan. Zij traden alleen maar deëscalerend op."

"Als je een wapen bij je draagt, tumult gaat veroorzaken en dan je wapen trekt en gaat lopen schieten." Hij kan er met zijn pet niet bij. "Het is een op zichzelf staand incident, maar er worden de laatste tijd meer wapens aangetroffen. Dat is een hele verkeerde trend en op z'n minst zorgelijk te noemen."

'Dit is niet normaal'

Ook Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren in het Ginneken en voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is het erover eens dat het hier om een incident gaat. "Hoewel, als je zegt dat het 'maar' een incident is, dan doe je net alsof dit normaal is. En dat is het natuurlijk niet! Maar dit had ook bij de McDonald's of vijf straten verderop kunnen gebeuren."

Wat dat betreft maakt hij zich geen zorgen over het eerstvolgende feest in zijn stad: oud en nieuw. Ook PPS Security sluit zich daarbij aan en voorziet geen extra problemen. De beveiligers van Den Blanken werken dan ook 'gewoon' tijdens de jaarwisseling, ook in de Reigerstraat. "Dit alles brengt wel wat te weeg, maar niemand heeft gezegd dat 'ie niet wil werken. Overigens zouden we niemand dwingen te gaan werken", benadrukt Den Blanken.

De Kapitein blijft met oud en nieuw dicht en gaat vrijdag weer open. De twee verdachten die dezelfde nacht nog zijn aangehouden, mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

