Hugo wil weer kunnen spelen met zijn kinderen, alleen een dure behandeling in Moskou kan hem redden

Door zijn ziekte zit Hugo sinds twee jaar in een rolstoel. Hij kan steeds minder dingen zelfstandig doen. Toch weigert hij bij de pakken neer te zitten: “Ik vind de actie hartverwarmend en daarom ga ik ervoor. Mijn doel is om straks hier weer met mijn kinderen fijn te kunnen spelen. Ik ga er niet van uit dat ik weer zal kunnen lopen. De MS blijft maar het zou geweldig zijn wanneer de ziekte tot stilstand gebracht kan worden.”

Druk baasje

Hugo werkte 27 jaar bij de politie in de regio Bergen op Zoom. Daarvoor was hij beroepsmilitair bij het Korps Mariniers. Daarnaast was hij jarenlang enthousiast basketballer en nog steeds is Hugo secretaris bij WBB Giants. “Wij kennen Hugo als een dynamische kerel die altijd fysiek bezig was. Dus dan doet het je wat wanneer je ziet dat hij zo achteruit gaat. Er was dan ook geen moment van twijfel toen hij ons vroeg te helpen. Natuurlijk doen we dat”, aldus voorzitter Ronald van Egeraat van ‘Tot hier en niet verder’.

Hugo en Maria in betere tijden

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland of België wordt een stamceltherapie in Nederlandse ziekenhuizen niet uitgevoerd. Hugo wil graag naar Rusland omdat ze volgens hem ze hier voorop lopen met deze behandeling: “Ze zijn heel professioneel, een arts houdt continu een vinger aan de pols. Nederlandse patiënten hebben goede ervaringen met de stamceltherapie daar. Er is een kans van zeventig tot tachtig procent dat de ziekte tot stilstand kan worden gebracht. Ik zou gek zijn wanneer ik die kans niet zou pakken.”

Crowdfunding

Het ziekenhuis in Moskou heeft inmiddels aangegeven dat Hugo eind mei kan worden behandeld. Alleen het benodigde bedrag van 65.000 euro ontbreekt nog. De komende weken hoopt ‘Tot hier en niet verder’ genoeg geld bijeen te sprokkelen voor de behandeling van Hugo. Inmiddels is de crowdfunding via de website gestart. Daarnaast wordt er de komende weken geflyerd en er staan bussen bij verschillende winkels in Bergen op Zoom.

Hugo is de laatste jaren steeds afhankelijker geworden van zijn omgeving (Foto: Erik Peeters)

Dochter Janneke (10) was de eerste die haar vader sponsorde toen ze hoorde over de actie. “Ze pakte een doosje en deed er geld in uit haar spaarpot. Ook Veerle (7) heeft het geld dat ze heeft gekregen voor haar zwemdiploma in het doosje gedaan”, vertelt hun moeder Maria die ondanks de slopende ziekte van haar man positief gestemd blijft over de toekomst.

Hulp aan het hele gezin

Hugo: “Het moet goed komen, als er niks gebeurt dan moet ik naar een verzorgingshuis. Ik krijg voorlopig nog wel hulp in huis maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Mijn vrouw is niet alleen moeder maar ook mijn mantelzorgster. Dat doet het meeste pijn. Net zoals mijn kinderen mini-mantelzorgers zijn geworden. Dat is een hard gelag. Ik hoop daarom dat mensen mij willen steunen. Als ik wordt geholpen, helpen ze niet alleen mij maar ook mijn kinderen en mijn vrouw.”