Politie vindt twaalf mortiergranaten bij inval in huis in Oss

De politie heeft maandagavond bij een inval in een huis in Oss twaalf mortiergranaten en twee Cobra's 8 gevonden. Het gaat om zeer zwaar illegaal vuurwerk en de politie noemt de vondst op sociale media dan ook 'levensgevaarlijk'. Een vader en zoon zijn aangehouden.

De politie had een tip gekregen dat er vermoedelijk illegaal vuurwerk in het huis in de Bevrijdingshof aanwezig was. Toen agenten aanbelden probeerde de zoon er met een kartonnen doos vandoor te gaan. Daar zat het vuurwerk in. Hij is samen met zijn vader aangehouden.

In het huis werd ook een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden. Dat is samen met het vuurwerk in beslag genomen en zal beide worden vernietigd.

Oog kwijt

Mortiergranaten is het zwaarste soort illegaal vuurwerk. Vorige week raakten twee mannen in Den Bosch zwaargewond aan hun gezicht toen zo'n mortiergranaat in hun gezicht ontplofte. Een van de slachtoffers is bij het vuurwerkongeluk zijn oog kwijtgeraakt.

