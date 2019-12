Knallend richting het nieuwe jaar: dit ging er tot nu toe al mis met vuurwerk [OVERZICHT]

Het eerste vuurwerkslachtoffer viel dit jaar al in november. Een 15-jarige jongen uit Dongen raakte zwaargewond toen hij illegaal vuurwerk afstak. Met verwondingen aan zijn handen en gezicht werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Samen met twee vrienden stak hij een Cobra af.

Een maand later raakte opnieuw een minderjarige jongen gewond in Dongen. Ook hij stak illegaal zwaar vuurwerk af, maar de verwondingen vielen mee. De politie vond na onderzoek 29 mortiershells en Cobra's.

Een heftig vuurwerkongeluk gebeurde vorige week. Twee 32-jarige mannen raakten zwaargewond in Den Bosch tijdens het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Een mortiergranaat ontplofte in het gezicht van de mannen. Ze liepen meerdere botbreuken op en één van hen moet zelfs een oog missen. Ook zij hadden nog meer illegaal vuurwerk in hun bezit.

LEES OOK: Mortiergranaat ontplofte in gezicht van vuurwerkslachtoffers Den Bosch

Illegaal zwaar vuurwerk

Ook dit jaar vond de politie weer genoeg illegaal zwaar vuurwerk in Brabant. Een 14-jarige jongen uit Sint-Michielsgestel werd begin december op school betrapt met illegaal vuurwerk. Thuis bleek hij nog meer dan tachtig stuks te hebben liggen.

Twee mannen reden vorige week op de A50 van Oss naar Wijchen met een kind én een kofferbak vol illegaal zwaar vuurwerk. Ze vervoerden 75 cobra's. De 32-jarige Ossenaar en een 30-jarige man uit Den Bosch werden aangehouden en later vrijgelaten.

LEES OOK: Mannen rijden met kind én kofferbak vol illegaal zwaar vuurwerk over de A50

In een schuur in Drunen vond de politie afgelopen vrijdag ruim 130 kilo aan vuurwerk, terwijl het in Nederland toegestaan is om 25 kilo in bezit te hebben. Eerder die week werd er in een huis in Tilburg ook een grote vuurwerkvondst gedaan. Het ging daarbij om vijftig kilo.