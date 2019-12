Dichte mist legt vliegverkeer Eindhoven Airport plat

Het vliegverkeer op Eindhoven Aiport is dinsdagochtend tijdelijk stilgelegd. Door de dichte mist rondom het vliegveld kan er voorlopig niet worden opgestegen en geland.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de vertragingen zullen duren. Eindhoven Airport adviseert passagiers die vandaag vliegen om de website in de gaten te houden. Volgens weervoorspellingen blijft het vandaag en vannacht mistig in Nederland.

LEES OOK: Mist verpest zicht in Brabant tijdens jaarwisseling, maar 'noordelijker zien ze niets'

LEES OOK: Dit is waarom Eindhoven Airport veel sneller last heeft van mist dan Schiphol