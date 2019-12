Michael van Gerwen heeft voorlopig geen tijd voor huldiging in Vlijmen

Als Michael van Gerwen op 1 januari het WK darts op zijn naam weet te schrijven, zal hij daarna niet snel gehuldigd worden in zijn woonplaats Vlijmen. De darter heeft de gemeente Heusden laten weten dat een huldiging niet past in zijn agenda.

De gemeente hoopt wel op een later moment iets voor Van Gerwen te kunnen doen als hij wereldkampioen wordt. "Wij hopen natuurlijk dat hij wint en dat hij later in het zonnetje gezet kan worden."

Begin dit jaar werd Van Gerwen uitgebreid gehuldigd in Vlijmen. Ook door PSV werd de huidige wereldkampioen gehuldigd.

'Meestal is hij de runner-up'

Net als zes jaar geleden staat Van Gerwen op nieuwjaarsdag in de finale tegenover de Schot Peter Wright. "Hij gooit niet graag finales tegen mij. Peter heeft al vaak pijlen gehad om de wedstrijd uit te gooien, maar die wist hij dan steeds niet te benutten. Meestal is hij de runner-up in finales tegen mij."

