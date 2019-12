Vurige nieuwjaarsnacht: autobranden en vuurwerkgeweld [LIVEBLOG]

22.00 uur - Deurmat vat vlam in Oss

In het centrum van Oss vatte een deurmat van een winkel vlam. De brandweer kon de brand op tijd blussen waardoor de schade beperkt bleef.

De deurmat van een winkel is Oss vat vlam door vuurwerk. (Foto: Maickel Keijzers)



21.55 - Bushokje vernield in Bergen op Zoom

Een bushokje aan de Gagelboslaan in Bergen op Zoom werd dinsdagavond rond tien uur opgeblazen. De politie hield kort daarna een verdachte aan. Vermoedelijk is de brand gesticht door vuurwerk in combinatie met benzine. De brandweer bluste de vlammen en stelde een jerrycan veilig.





Een bushokje in Bergen op Zoom werd vernield. (Foto: Toby de Kort)



21.30 uur - Kledingcontainer uitgebrand in Tilburg

In Tilburg Reeshof ging dinsdagavond rond half tien een kledingcontainer op in vlammen aan de Renneselaan. Er zou vuurwerk in de container zijn gegooid. Ondanks optreden van de brandweer brandde de container volledig uit.

Kledingcontainer volledig uitgebrand in Tilburg Reeshof. (Foto: Toby de Kort)



20.15 uur - Uitslaande brand in Den Bosch

De politie moest oudejaarsavond rond kwart over acht uitrukken vanwege een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch.



De bewoners van het appartement op de tweede verdieping waren niet thuis toen de brand uitbrak. De bovenburen alarmeerden de brandweer. Bewoners van omliggende appartementen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Zij moesten met een hoogwerker de brand blussen in het appartement.

Uitslaande brand appartementencomplex Aartshertogenlaan Den Bosch. (Foto: Bart Meesters)