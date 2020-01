Van Oud naar Nieuw: dit gebeurde er afgelopen nacht in Brabant

Tijdens nieuwjaarsnacht ontstonden op veel verschillende plekken brandjes, al dan niet veroorzaakt door vuurwerk. Bij een steekpartij in Eindhoven raakte twee mensen gewond en in Boxmeer werd een gewapende overval gepleegd.



De Markt in Den Bosch werd gedeeltelijk afgesloten vanwege een gaslek en in Tilburg werd de Oosterpoort-flat opnieuw beklad met hakenkruizen.



De nacht verliep rustig, Brabanders luidden het nieuwe jaar feestelijk in. Zo konden bezoekers van de Efteling konden van een kleurrijk vuurwerkspektakel.



Steekpartij Eindhoven

Bij een steekpartij op de Oude Stadsgracht in Eindhoven zijn tijdens de jaarwisseling twee mannen gewond geraakt. De politie heeft drie verdachten opgepakt.



Gewapende overval Boxmeer

In Boxmeer is er een gewapende overval gepleegd. Het gaat om twee daders van ongeveer 14 en 18 jaar oud. De politie is nog op zoek naar hen.





Tilburgse flat opnieuw beklad met hakenkruizen [VIDEO]

De Oosterpoort-flat in Tilburg aan de Enschotsestraat werd vermoedelijk tijdens nieuwjaarsnacht opnieuw beklad met hakenkruizen. Dit keer met zwarte verf, de spuitbus werd op straat bij het gebouw aangetroffen.



Markt in Den Bosch afgesloten vanwege gaslek

Een deel van de Markt in Den Bosch is tijdens de jaarwisseling afgezet vanwege een gaslek. Het lek ontstond waarschijnlijk nadat er vuurwerk in het riool was gegooid.

Nieuwjaarsduik in Venhorst [VIDEO]

Echte diehards meldden zich in Venhorst voor een Nieuwjaarsduik.





Jan belt aan [VIDEO]

Collega Jan Waalen proefde de sfeer in de Eindhovense wijk De Bennekel.





Vuurwerkspektakel in de Efteling [VIDEO]

Bezoekers van de Efteling werden getrakteerd op een grote vuurwerkshow.



Dieren in nood

Bij een brand in een huis aan de Alpenlaan in Tilburg zijn op oudejaarsavond vier honden omgekomen. Aan de Kapelstraat in Heeze is een paard in de modder beland, die overleed later ook. Bij een woningbrand aan de Weide in Dongen zijn een konijn en een kat uit een woning gehaald.



Brandweer blust veel brandjes [VIDEO]

Tijdens nieuwjaarsnacht moest de brandweer vooral uitrukken vanwege autobranden, in Veen moest de brandweer tijdens nieuwjaarsnacht een reeks auto's blussen.



Ook moest de brandweer vaak op pad om brandende containers te blussen. Ook moesten zij in actie komen bij stofferingsbedrijf TON aan de Korenmijt in Beek en Donk om te blussen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een wensballon.

Reeks autobranden in de Witboomstraat Veen. (Foto: Erik Haverhals)

Autobrand in Valkenswaard. (Foto: Rico Vogels)