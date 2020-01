Agenten in Breda bekogeld met zwaar vuurwerk, ME nodig om rust terug te brengen

De politie is oudejaarsavond in Breda-Noord bekogeld met zwaar vuurwerk. Gezien de dreigende sfeer werden extra agenten én de Mobiele Eenheid ingeschakeld om de boel te kunnen sussen. Uiteindelijk zijn vier mannen aangehouden, omdat ze zich niet konden legitimeren.

Agenten waren aan het begin van de avond gealarmeerd, omdat een groep van ongeveer twintig jongeren bezig was met het vernielen van een mobiele camera op de Wensel Cobergherstraat in Breda. Ondertussen werd gemeld dat ook van een Arrivabus een ruit vernield was en dat bushokjes en een mobiele camera op het Groenedijkplein waren beschadigd.

Verdachten uit drie plaatsen

De verdachten werden rond tien voor tien op de Vierlingstraat opgepakt. Het gaat om twee inwoners van Breda, van zeventien en 22 jaar, een 29-jarige inwoner van Dinteloord en een man van 25 uit Oosterhout.