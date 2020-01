Jasper mocht panda's verzorgen in China: 'Elk moment was genieten'

Afgelopen maandag kwam de pandafanaat weer thuis van de reis van zijn leven. Toch staat hij nog altijd te stuiteren van geluk. "Het was zo ontzettend gaaf! Ik heb echt van elk moment genoten."

Pandawalhalla

Van kleins af aan wil Jasper niets liever dan pandaverzorger worden. "Het is net geen obsessie voor me", lacht hij. "Het zijn echt fascinerende dieren met een geweldige wilskracht."

Vlak nadat hij zijn opleiding als dierenverzorger afrondde, verscheen een oproep op Facebook. De Chinezen zochten iemand die 18 dagen mee wilde lopen. Jasper was de gelukkige. Als enige Nederlander uit duizenden aanmeldingen wereldwijd, mocht hij naar het pandawalhalla.

Het was een druk programma. Naast het verzorgen van de dieren, nam hij een kijkje bij een fokkerij. "Ook hebben we gezien hoe ze panda's trainen om weer terug de natuur in te kunnen", vertelt hij enthousiast. Daarnaast mocht een bezoekje aan de berg waar voor het eerst een panda werd gespot, niet ontbreken. "Niets was gaver dan dat!"

Wonen in China

"Ik wil zo snel mogelijk weer terug", zegt Jasper vastberaden. Na na zijn reis droomt hij ervan om ooit bij het trainingscentrum te mogen werken. "De komende tijd ga proberen Chinees te leren. Ik hoop dat ik daar eerst een jaar mag werken en dan kan nadenken over een eventueel vervolg."

Dat hij welkom blijft in het land, is duidelijk. Als afscheidscadeau kreeg hij een pasje, waarmee hij het centrum zijn gehele leven gratis mag bezoeken. Ook kan hij kosteloos naar diverse dierentuinen.

Samen met elf anderen was hij te gast in het pandacentrum. De Chinese zender CCTV heeft een documentaire van hun avonturen gemaakt, die in april in het land te zien is.

Jasper (met pandashirt) in Beijing.