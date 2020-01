Pas op wanneer je de weg op gaat, KNMI geeft code geel af vanwege dichte mist

Pas op wanneer je woensdagavond de weg opgaat. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte mist. Het zicht is op sommige plekken minder dan tweehonderd meter.

De waarschuwing geldt in ieder gevalt tot middernacht. Het weerinstituut adviseert om je snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden, wanneer je toch de weg op gaat.



In de loop van de avond breidt de mist zich langzaam verder uit. De waarschuwing geldt ook in Limburg, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel.

Vliegverkeer

Ook Eindhoven Airport ondervindt veel hinder van het mist. Er zijn vandaag geen vluchten meer op de luchthaven.