Vliegverkeer Eindhoven Airport toch weer stilgelegd, geen vluchten meer door dichte mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is woensdagavond rond half acht opnieuw stilgelegd vanwege dichte mist. De gehele avond zijn er geen vluchten meer, meldt de luchthaven via Twitter.

Het vliegveld heeft al sinds woensdagochtend veel last van het weer. In totaal zijn zeker vijftig vluchten geannuleerd of uitgeweken naar andere luchthavens. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie.

Rond half zes werd het vliegverkeer even hervat. Een aantal vliegtuigen kon weer landen en een enkel vliegtuig kon opstijgen. Een uur later nam de mist weer toe en werd alles weer noodgedwongen stilgelegd.

Communicatieproblemen

Het vliegveld heeft bovendien problemen met haar website. De informatie over aankomende vluchten klopt niet. Mensen wordt geadviseerd op NOS Teletekstpagina 768 te kijken voor de juiste informatie.

Op oudjaarsdag had de luchthaven ook al last van de mist. Tussen half tien 's ochtends en begin van de middag lag het vliegverkeer stil en 's avonds moesten zelfs vijf vluchten worden geschrapt. Een dag eerder had het vliegveld nog last van een storing.