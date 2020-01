Eindhoven Airport moet miljoenen investeren om mistprobleem op te lossen: 'Niet in 2020'

Hoe het kan dat vliegtuigen niet vanaf Eindhoven Airport kunnen vertrekken of landen met dikke mist is volgens woordvoerder Judith de Roy niet vreemd. De luchthaven met één landingsbaan beschikt over de laagste categorie (1) van het Instrumental Landing System (ILS). Dat is het verlichtingssysteem op de landingsbanen, legt De Roy uit.



LEES OOK: Gestrande reizigers Eindhoven Airport kunnen vliegen: twaalf vluchten worden ingehaald

Miljoeneninvestering

Dat is de reden dat er bij dichte mist niet gevlogen kan worden volgens de woordvoerder. Daarnaast is het een miljoeneninvestering waarbij de luchthaven ook een aantal weken niet operationeel is en er dus niet gevlogen kan worden, legt De Roy uit. Of de luchthaven wil investering in zo'n project, is nog de vraag. "Dat doe je alleen als het zinvol is. Het gaat nu om een paar dagen mistig weer."

Defensie is eigenaar

Daarnaast is Eindhoven Airport afhankelijk van Defensie, Eindhoven is niet de eigenaar van de baan maar heeft een mede-gebruikersvergunning, verklaart De Roy. "Zo een grote verbouwing doe je alleen tijdens grootbaan-onderhoud. En wanneer dat gebeurt, bepaalt Defensie. De laatste keer was dat in 2016, aankomend jaar gaat dat sowieso niet gebeuren", aldus De Roy.



LEES OOK: Dit is waarom Eindhoven Airport veel sneller last heeft van mist dan Schiphol