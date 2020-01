Gewonnen in de Postcode Loterij, maar hoeveel eigenlijk?

Een lekker begin van het nieuwe jaar: in de Zorgvlietstraat in Breda mogen de buurtbewoners ruim vijf ton verdelen. Maar hoeveel krijgt iedereen nu precies? Dat blijft voor de gelukkige winnaars nog even onduidelijk. Wordt het een nieuwe auto, of een nieuw huis?

“Mijn ouders wonen daar in de straat,” vertelt Tim Martens, “maar we hebben nog niemand met een cheque gezien. We hadden eigenlijk wel gedacht dat we inmiddels zouden weten, hoeveel ze precies hebben gewonnen.” De prijs moet immers worden gedeeld met alle buurtgenoten die óók een lot hebben.

Geen Gaston of Winston

Hoeveel dat er zijn, is inderdaad nog niet bekend, bevestigt een woordvoerder van de Postcode Loterij. En de mega-cheques zijn er ook niet voor iedereen. “Er vallen op 1 januari nu eenmaal zoveel prijzen, dat het niet mogelijk is om overal een ambassadeur naartoe te sturen”, zegt Susanne van den Bergen van de Postcode Loterij.

Geen Gaston of Winston op het tuinpad dus voor de mensen aan de Zorgvlietstraat. Maar de bewoners in Breda weten ook nog niet hoeveel ze gewonnen hebben. Daarover krijgen ze in de loop van januari een brief, vertelt Van den Bergen. “Als op 1 januari de winnende postcodes bekend worden, dan moeten er ‘winnaarsbestanden’ worden gemaakt. Dat is geen kwestie van een uitdraaitje maken, alle gegevens moeten worden gecontroleerd. Dat is mensenwerk.” En dat laat dus even op zich wachten.

Nog even geduld

De ouders van Tim moeten dus nog even geduld hebben. “Niet zo’n probleem”, vindt Tim. “Nu maar hopen dat niet te veel mensen in de buurt óók een lot hebben.”