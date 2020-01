Vader en twee zonen ontsnappen aan vlammenzee in huis Oisterwijk

OISTERWIJK -

Een vader en zijn twee zonen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aan een brand ontsnapt in hun huis aan de Moergestelseweg in Oisterwijk. Het gezin werd rond vier uur wakker door het vuur en wist op tijd in de achtertuin te komen. Wel ademden ze alle drie rook in. De grote, uitslaande brand richtte flinke schade aan.