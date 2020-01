Recherche let extra op shishalounges: 'We willen weten wat daar achter de voordeur schuilgaat'

De Eindhovense recherche maakt zich zorgen over het toenemend aantal incidenten bij shishalounges in de stad. Donderdagavond werd er een lounge in het centrum beschoten. "Het is een hele zorgelijke ontwikkeling, bij de gemiddelde friettent op de hoek gebeurt dit niet", aldus teamchef van de recherche Danny Frijters tegen Omroep Brabant.

Bij shishalounge Villa 040 aan de Bleekstraat in Eindhoven werden donderdagavond kogelgaten aangetroffen. Omdat niemand schoten heeft gehoord was er even twijfel of er wel echt een beschieting was, maar die twijfel is weg nu de recherche ook legen hulzen heeft aangetroffen.

Al vaker mis

Het is niet de eerste keer dat het mis gaat bij een shishalounge. Begin december werd Shishalounge Karma Société, net om de hoek bij Villa 040 ook al beschoten. Of er een verband is tussen beide zaken kan Frijters niet zeggen. "We onderzoeken of er een verband is. Een verband met de eerdere beschieting op de Stratumsedijk, of een verband met de hele branche."

Want het grote aantal incidenten rond shishalounges valt ook de recherche op. "Dit is niet de eerste shishalounge die beschoten wordt. Het is een horeca segment dat zich blijkbaar leent voor dit soort incidenten. We zien steeds vaker dingen misgaan en hebben ook al een aantal rechercheonderzoeken gehad."

"De branche heeft bovengemiddeld onze aandacht"

Vergelijkbaar met gokbranche

Waarom shishalounges zo vaak betrokken zijn bij schietpartijen is de vraag. Frijters geeft aan dat zowel politie als recherche de laatste tijd extra goed op de lounges let: "Van recherche tot wijkagenten, we willen weten wat daar achter de voordeur schuilgaat, waardoor het blijkbaar lucratief is om deze zaken te beschieten. De branche heeft bovengemiddeld onze aandacht."

Dan moet je wel weten waar ze zitten. Want onlangs werd er in Eindhoven ook een verborgen shishalounge ontdekt, die van de buitenkant niet als zodanig herkenbaar was. "Dat is nieuw, ik vergelijk het maar een beetje met de gokwereld. Daar gebeurt ook vanalles, in de bovenwereld maar ook in de onderwereld. Dat vergelijk zou je voorzichtig kunnen maken", aldus Frijters.

Gedwongen gesloten

In Amsterdam zijn gevallen bekend van handgranaten die voor horecagelegenheden gelegd worden door concurrenten, omdat de gemeente vaak besluit na zo'n voorval een zaak tijdelijk te sluiten. Of dat hier het geval is kan Frijters niet uitluiten: "Ik heb in mijn loopbaan meerdere vreemde motieven gezien, en dit zou er ook een kunnen zijn. Of deze shishalounge ook daadwerkelijk dicht gaat moet de gemeente beslissen."

Vooralsnog lijkt hier geen sprake van te zijn, de gemeente Eindhoven laat weten zich eerst door de politie te willen laten informeren voordat er een beslissing genomen wordt.