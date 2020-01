Verdachte in zaak 'met cirkelzaag in stukken gezaagde' Van der Heyden overgeleverd aan Nederland

Een 40-jarige vrouw is door de Belgische autoriteiten aan Nederland overgeleverd. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. De politie denkt dat hij in de buurt van Steenbergen is gegijzeld en gedood.

Waar de vrouw precies van verdacht wordt, wil de politie niet zeggen. De vrouw zat in België al vast en is in Nederland in beperkingen geplaatst. Dit betekent dat ze met niemand contact mag hebben, met uitzondering van haar advocaat.

Gegijzeld

Van der Heyden (56) uit Lint is na zijn verdwijning op 2 juni vermoedelijk dagenlang gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Waarschijnlijk dachten de daders dat de Belg heel rijk was. Van der Heyden is volgens de politie met geweld om het leven gebracht. Zijn lichaam zou mogelijk met een cirkelzaag in stukken zijn gesneden en vervolgens in het kanaal gegooid zijn.

De bus van de loodgieter heeft na zijn verdwijning een paar dagen vlakbij het woonwagenkamp in Steenbergen gestaan. Eerder deed de politie huiszoekingen op dat kamp. Ook werd gezocht in het Schelde-Rijnkanaal bij Steenbergen. Zijn lichaam is echter nog niet aangetroffen.

De politie heeft al zeven aanhoudingen gedaan in deze zaak. Naast de 40-jarige vrouw zitten nog een man en een vrouw vast. Vier andere verdachten zijn vrijgelaten.