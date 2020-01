Man (18) meegenomen in auto na mishandeling en bedreiging met mes bij Jump XL in Waalwijk

WAALWIJK -

Een man van 18 is zaterdagavond bij trampolinecentrum Jump XL aan de Bachlaan in Waalwijk in zijn auto mishandeld en daarna korte tijd meegenomen in een andere auto. Het slachtoffer zat rond acht uur samen met een vrouw in de auto toen een man het portier van de auto openrukte. De man bedreigde de 18-jarige met een mes. Ook stompte hij de 18-jarige meerdere keren in zijn gezicht. Vervolgens dwong de verdachte het slachtoffer in zijn auto te stappen.