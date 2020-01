Eindhovense Daniël moest evacueren vanwege de bosbranden in Australië: 'Maar maak je geen zorgen'

Eindhovenaar Daniël Hurkenesis (32) woont in Australië en was dit weekend in een ander deel van het land aan het kamperen, toen hij moest worden geëvacueerd. "Ik was aan kamperen in een natuurpark dat grenst aan de bosbranden. Daar moesten we vertrekken. We kregen een paar uur de tijd en het verliep rustig. We zaten wel al uren in de rook. Daar heb ik wel last van gehad. Ik was duizelig en kreeg steken op de borst door de vieze lucht."

Daniel moest weg van zijn kampeerplek vanwege de branden in Australië.

Van paniek is bij Daniël niet echt sprake. "Mijn vriendin had daar meer last van. Ik woon al ruim twee jaar in Australië en we hebben hier wel vaker branden. Vanuit Nederland lijkt het alsof heel Australië in brand staat, maar het is hier zo gigantisch groot. De branden zijn voor mensen in Melbourne zoiets alsof er brand is in Parijs voor Nederlanders. Dus voor mijn familie in Nederland: maak je geen zorgen."

Daniël zette een verslag van de afgelopen dagen op Facebook:

Dit is een filmpje dat Daniël maakte van de zon bij zijn kampeerplek bij Loch Sport;

Tussen Melbourne en Sydney geldt wel de noodtoestand. Dat betekent dat reizigers wordt afgeraden hier te reizen als het niet noodzakelijk is. En in Melbourne is afhankelijk van de wind toch soms te zien en te ruiken dat een stuk van Australië in brand staat.

Lisanna Weston is reisleider bij Dutchies Travel. Ze is in Melbourne en blijft ook kalm onder de branden. Een jaar geleden organiseerde ze speciaal voor Brabanders en Limburgers een carnavalsfeest in Sydney. "Ik was zaterdag nog in Sydney en daar liep heel af en toe iemand met een mondkapje op. Het dagelijkse leven heeft daar weinig last van de branden."

Zaterdag maakte Lisanna in Sydney deze foto.

Lisanna zegt relatief weinig last te hebben van de branden. "Het gebied waar de branden heersen is niet heel erg toeristisch. Wij kunnen gewoon dezelfde dingen doen als we anders ook doen met onze reizigers.

Donker en warm

Randy Groenewoud (24) uit Oss is iets minder gerust. Hij is twee maanden aan het backpacken door Australië en momenteel in Sydney. "Het is soms ineens donker door de rook voor de zon. Ook tours worden geannuleerd. Mensen blijven binnen en klagen. Het is ook nog een erg warm, minstens 40 graden."

Bij Eindhovenaar Daniël regent het inmiddels. Hij is vertrokken naar Narre Warren, een buitenwijk van Melbourne. "Hier zijn de meeste mensen blij met de regen, maar dat brengt ook storm en kans op bliksem met zich mee, met alle gevolgen van dien."

Ondanks de omstandigheden is Daniël van plan om er nog een maand vakantie aan vast te plakken. Daarna gaat hij weer aan de slag om Australië en toeristen aan het luxe-kamperen te helpen. "Sommige van onze tenten houden het beter uit in het brandgebied dan gedacht", klinkt het wat ironisch.