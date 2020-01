PSV-directeur Gerbrands heeft nooit overwogen op te stappen na desastreuze eerste helft van seizoen

Dat het jaar anders is gelopen dan Gerbrands verwachtte kun je wel zeggen. "Mensen vergeten dat wij na negen wedstrijden bovenaan stonden." Toch blijft hij erbij dat het ontslag de juiste keuze is. "Toen ik Mark van Bommel sprak op de dag dat we stopten heb ik hem in zijn gezicht aangekeken. Ik heb er alles aan gedaan en dat weet hij ook."

Heel veel gesprekken

Toch is dat zeker geen beslissing die je zomaar neemt. "De coach gaat eruit. Dat is heel zwaar kan ik je vertellen. Dat is een proces waarin ik me heel verantwoordelijk voel." Hoe lastig die gesprekken waren aan de directietafel, vertelt Gerbrands in onderstaande video:

De oorzaak

Aan die directietafel werd ook gekeken waar het misgegaan is, maar dat bleek niet zo makkelijk. In twaalf wedstrijden wisten de Eindhovenaren maar twee keer te winnen. Dat voelde voor de directie alsof het uit hun handen glipte, de echte oorzaak van het probleem was dus ook lastig te bepalen. "In dit geval denk ik dat je daar niet één of twee makkelijke dingen over kan vertellen, want dan hadden we die beslissing wel genomen."

