Houd voldoende afstand van stieren in de natuur: 'Soms moet je een andere route kiezen'

"We hebben in Nederland heel veel natuurgebieden met grote grazers. Het wandelen in die gebieden is niet heel gevaarlijk." Dat zegt begrazingsdeskundige Leo Linnartz, nadat een 63-jarige man zondag in natuurgebied de Maashorst in Uden werd aangevallen en gespietst door een stier. De door grazers bevolkte gebieden angstvallig mijden is volgens Linnartz niet nodig, maar er is wel één gouden stelregel: voldoende afstand houden.

Afscheid nemen van de grote grazers in de Maashorst, zou Linnartz niet adviseren. "Dat zou ik een te snelle stap vinden." En verder: "Als je in de Maashorst 50 meter afstand van de dieren houdt, is er vrijwel geen risico."

Wanneer je tijdens een wandeling op een kudde stuit, is even improviseren dus verstandig. "Een andere route nemen bijvoorbeeld, meestal kan dat." Linnartz maakt de vergelijking met menselijk gedrag: "Als je ergens in een ruimte bent met heel veel mensen en je gaat heel dichtbij een vreemde staan, dan reageert die ook geërgerd. En dat is bij de grote grazers net zo. Als je te dichtbij gaat staan, dan denken ze: wat moet hij van mij. En dan kan je een reactie uitlokken."

Foto

Linnartz vervolgt: "Ik wil niet zeggen dat dat hier per se gebeurd is, maar de eerste berichten wijzen er wel op dat de persoon in kwestie naar de stier toe gelopen was. En dan is het maar te hopen dat de stier dan in een vriendelijke bui is."

Mogelijk kwam de wandelaar zondag te dichtbij het dier omdat hij er een foto van wilde maken. De man, die waarschijnlijk met een groepje aan het wandelen was, werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen eraan te pas.

Het was niet de eerste keer dat wandelaars in de Maashorst gewond raakten na een confrontatie met grote grazers. Twee recreanten moesten in maart vorig jaar naar het ziekenhuis nadat ze door twee taurossen werden aangevallen.

Dieren verplaatst

Leo Linnartz werkt voor ARK Natuurwikkeling, de partij die werd ingeschakeld om van de Maashorst een wildernisgebied te maken. Over de aanval destijds vertelde Linnartz dat de runderen vermoedelijk geïrriteerd zijn geraakt door een hond van een andere bezoeker van het natuurgebied. De kudde taurossen was bovendien extra waakzaam vanwege de geboorte van een jong kalf, afgelopen week. ''De wandelaars zijn daar het slachtoffer van geworden. Hen valt niks te verwijten.''

De zes volwassen runderen en het kalf werden na de aanval vorig jaar gevangen en uit het gebied gehaald. Dit betekende in de praktijk dat het deel van de Maashorst waar de grote grazers lopen, verkleind werd.

In onderstaande video vertelt onze natuurvlogger Tim over de discussie die eerder al losbarstte rondom de stieren in de Maashorst.