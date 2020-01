Wat staat er na de winterstop nog op het spel voor de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie?

NAC Breda: 6e plek

Zonder trainer Ruud Brood die op oudjaarsdag ontslagen werd, vervolgt NAC de strijd om promotie naar de eredivisie. Maar dat het beter moet in Breda is wel duidelijk. NAC eindigde de eerste seizoenshelft teleurstellend, maar het gat naar de felbegeerde promotieplek is maar drie punten en dus ligt nog alles open. Dit seizoen promoveren de twee beste teams.

In Portugal bereidde de Bredase club zich voor op de tweede seizoenshelft. Aan interim-trainer Willem Weijs de taak om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen voor die belangrijke tweede seizoenshelft. NAC is door de veroverde eerste periodetitel natuurlijk al verzekerd van de play-offs om promotie, maar de club is het aan haar stand verplicht om vol voor directe promotie te gaan.

NAC opent de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd op bezoek bij Helmond Sport.

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

nacnl View Profile View More on Instagram nacnl



Nick Olij en Chiel Kramer geven in deze video een kijkje achter de schermen op het trainingskamp in Mocarapacho 🇵🇹 Nick Olij en Chiel Kramer geven in deze video een kijkje achter de schermen op het trainingskamp in Mocarapacho 🇵🇹

FC Den Bosch: 11e plek

Na NAC moeten we een stukje naar onder op de ranglijst om de volgende Brabantse club te vinden. FC Den Bosch staat speelt na de winterstop nog om een play-offticket, al dan niet te behalen door middel van een periodetitel. Het gat met plek acht –de positie die aan het einde van het seizoen naar verwachting recht geeft op een play-off-ticket- is maar drie punten.

Ondanks de stand op de ranglijst doet vermoeden, is FC Den Bosch dit seizoen bijzonder lastig te verslaan. De Bossche ploeg verloor pas vier keer namelijk. Evenveel als nummer twee, Jong Ajax. Maar het pijnpunt is sportief gezien de vele gelijke spelen, want FC Den Bosch moest maar liefst tien maal de punten delen. Daar ligt de mogelijkheid tot verbetering in De Vliert voor de tweede seizoenshelft.

FC Den Bosch gaat zondag op bezoek bij NEC. Bij winst passeert de ploeg van trainer Erik van der Ven de Nijmegenaren op de ranglijst.

LEES OOK: FC Den Bosch legt stadionverboden op na racistische scheldpartijen tijdens wedstrijd tegen Excelsior

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

FC Den Bosch vooral pas één keer in eigen huis dit seizoen (foto: OrangePictures).

FC Eindhoven: 13e plek

De Blauw-Witte staan weliswaar maar twee plekken onder FC Den Bosch, maar een play-off-ticket lijkt via de reguliere competitie ver uit zicht gezien de achterstand (negen punten). De ploeg van Ernie Brandts begon het seizoen nog voortvarend en stond zelfs na vijf wedstrijden nog in de top van de Eerste Divisie.

Maar daarna is het gauw minder gegaan. De kans lijkt klein dat FC Eindhoven zich bij de top acht in de Keuken Kampioen Divisie gaat voegen aan het einde van het seizoen. FC Eindhoven zelf moet allereerst zelf presteren, maar moet ook nog eens hopen dat de ploegen boven hen veel misstappen gaan maken.

Vrijdag staat er voor FC Eindhoven direct een belangrijk duel op de rol. Nummer negen Telstar is dan de tegenstander in Velsen-Zuid.

Jong PSV: 17e plek

TOP Oss: 18e plek

Helmond Sport: 19e plek

De opdracht voor deze clubs is simpel: proberen een periodetitel te winnen. Want de kans lijkt ontzettend klein, zo niet onmogelijk, dat deze clubs zich nog naar het linkerrijtje omhoog gaan werken. Voor Jong PSV zou een periodetitel overigens alleen maar voor de eer zijn, want de beloftenploeg mag niet promoveren.

Jong PSV speelt maandag de ‘mini-topper’ tegen Jong Ajax, terwijl TOP Oss het op diezelfde dag opneemt tegen Jong AZ. Helmond Sport krijgt vrijdag NAC Breda op bezoek.