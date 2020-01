FC Den Bosch legt stadionverboden op na racistische scheldpartijen tijdens wedstrijd tegen Excelsior

Ook benadrukt Ester Bal, woordvoerder van de club, dat het niet per se gaat om 'stadionverboden in de categorie discriminatie/racisme’. “We houden het voor nu algemeen bij wangedrag”, zegt ze. “Denk bijvoorbeeld aan bekers met bier naar het veld gooien.”

Wanneer voetbalbond KNVB de stadionverboden overneemt, worden de nu opgelegde verboden landelijk, geeft ze verder aan. Nu gaat het nog om een verbod om wedstrijden van FC Den Bosch te bezoeken.

Onderzoek klaar

FC Den Bosch heeft het eigen onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd op 17 november tegen Excelsior afgerond, laat Bal verder weten. Het onderzoeksrapport ligt volgens haar sinds 16 december bij voetbalbond KNVB. De bond moet het bekijken en dat is voor de feestdagen niet meer gebeurd. “Maar mogelijk gebeurt dat deze week”, zegt Bal.

Vervolgens komen de club, de KNVB en het Openbaar Ministerie samen naar buiten met de onderzoeksresultaten en naar verwachting ook met maatregelen om racisme in het voetbal aan te pakken. "We trekken in de communicatie gezamenlijk op, zo is afgesproken", zegt Bal.

Hevige verontwaardiging

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat maandag weten dat er over het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak nog geen duidelijkheid is. “Over een aantal weken is er wellicht wat meer te vertellen over de voortgang van het onderzoek”, geeft hij een voorzichtige verwachting.

Het racistische gejoel bij FC Den Bosch veroorzaakte hevige verontwaardiging in binnen- en buitenland. Ook omdat FC Den Bosch aanvankelijk ontkende dat er iets aan de hand was. Ook laaide de kritiek weer op over de halfslachtige aanpak van racisme in het betaald voetbal en het amateurvoetbal.

