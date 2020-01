Medewerkers Agio mogen 10 miljoen verdelen: sigarenfabrikant geeft onvergetelijk afscheidskado

Het hoofdkantoor van Royal Agio Cigars in Duizel. (Foto: Royal Agio Cigars)

Dat meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. De hoogte van het geldbedrag per persoon hangt af van het aantal dienstjaren bij het sigarenbedrijf. Wereldwijd werken bij het bedrijf zo'n 3200 medewerkers.

In Deense handen

In september vorig jaar werd bekend dat Royal Agio Cigars, bekend door merken als Mehari's, Panter, Balmoral en De Huifkar, wordt overgenomen door het Deense bedrijf Scandinavian Tobacco Group (STG). De Denen leggen 210 miljoen euro neer voor de sigarenfabrikant in Duizel.

Bestuursvoorzitter Boris Wintermans, de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf, zei eerder dat de verkoop 'geen gemakkelijke beslissing was'. "We zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van Agio en zien onze beslissing op lange termijn als onvermijdelijk."

Drie na grootste sigarenproducten van de wereld

Het bedrijf groeide in meer dan honderd jaar uit tot de op drie na grootste sigarenproducent van de wereld. Vorig jaar draaide het een omzet van 133 miljoen euro. De winst bedroeg 18 miljoen euro.

