Geen poep en pies meer langs de muren bij Sandra, verhuurder zorgt na half jaar voor noodoplossing

Om halfacht woensdagmorgen ging de deurbel bij Sandra. Een aannemersbedrijf en een rioolbedrijf zijn gestuurd om de lekkage in het toilet van haar bovenbuurman met een noodoplossing te dichten. Al sinds juli vorig jaar heeft ze last van dat lek, waardoor de poep en plas van de bovenburen in haar toilet langs de muren lopen.

Noodoplossing

Met een klein ballonnetje in de afvoerbuis en snelcement is bij de bovenbuurman de lekkage gedicht, vertelt Sandra. Ook is er een buis geplaatst, die direct op het riool is aangesloten. Als er toch nog iets lekt, druipt dat in ieder geval niet meer bij haar in het toilet. Die buis wordt boven in de hoek weggewerkt met een zogenaamde koof. Voor nu een prima oplossing, vindt Sandra. "Ik ben zo blij dat er eindelijk iets gebeurt."

Sandra is blij dat er nu iets aan de overlast gedaan wordt:

Woonbedrijf laat weten de situatie heel vervelend te vinden voor de bewoners. "Omdat de situatie de laatste dagen is verslechterd, is er nu spoed achter gezet", laat een woordvoerder weten. "Er is nu een noodoplossing getroffen, er is geen actieve lekkage meer."

De verhuurder zegt verder dat een definitieve oplossing ook in zicht is. "Een definitieve oplossing gaan we zo snel mogelijk uitvoeren. We houden contact met de bewoner." Voor die definitieve oplossing moeten er volgens Sandra rioolbuizen worden vervangen en dan moeten zowel zij als de bovenbuurman tijdelijk hun woning verlaten. Woonbedrijf zou inmiddels een vergunning hebben aangevraagd voor die werkzaamheden, die moet eerst worden toegekend.

Ellende

De ellende begon voor Sandra afgelopen juli, toen ze een lekkage ontdekte in het toilet. Ze trok aan de bel bij woningcorporatie Woonbedrijf, die ook snel iemand langs stuurde om te komen kijken. Maar een oplossing bleek volgens Sandra niet direct voorhanden.

De situatie verergerde, waardoor de ontlasting letterlijk bij haar via het plafond langs de muren droop. Met plastic bakjes en zeil tegen het plafond probeerde Sandra zelf de boel op te vangen en schoon te houden. Dat is nu dus niet meer nodig, deze tijdelijke oplossing van de woningcorporatie zou een stuk beter moeten afdichten dan het provisorisch zeil.

Zo zag het er bij Sandra tot gisteren uit:

De ontlasting hoopt zich links in de hoek op (Foto: Sandra van de Bunt)