Verkoop onderzoekscentrum voor varkens VIC in Sterksel afgeketst, maar wat nu?

Zij vreesden voor stankoverlast en schade aan de omliggende natuur. "Stop er helemaal mee. Saneren. Met de kennis van nu is er geen plaats voor een varkensbedrijf met mestvergister aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied'', vertelde Wies de Haan die al jaren tegenover het VIC woont, destijds.

Verbazing

Wageningen University wilde het proefbedrijf, samen met alle vergunningen, verkopen aan Re-N Technology. Toen tegenstanders in december een brandbrief stuurden, was er volgens de universiteit geen weg meer terug. Alleen als de koper zich alsnog zou terugtrekken, zou de verkoop afgeblazen kunnen worden.

Dat is nu dus gebeurd. Bij de Wageningen University, de huidige eigenaar van het onderzoekscentrum, zijn ze enigszins verbaasd. ''We moeten kijken wat we nu gaan doen met het Varkens Innovatie Centrum'', vertelt Simon Vink van de universiteit.

Kleine triomf voor gemeente

De gemeente Heeze-Leende laat weten dit als een mooie opsteker te zien. "Maar we zijn er nog niet", vertelt wethouder Pieter van der Stek in een persbericht. "Het is een kleine triomf, maar het is nog niet duidelijk wat nu de vervolgstappen zijn. Hopelijk kunnen we nu wel binnenkort aanschuiven in Wageningen."

Volgens de woordvoerder van de Wageningen Universiteit zijn de wethouders nu van harte welkom. "Door het afketsen van de verkoop zijn alle opties weer open." Het openhouden van het VIC door de universiteit is volgens hem zo goed als uitgesloten. "Maar sanering behoort zeker tot de mogelijkheden."

Dit jaar dicht

Waarom de verkoop niet doorgaat, is onbekend. Mogelijk hebben de protesten daarmee te maken. De universiteit was al begonnen met het afbouwen van de onderzoeken in het VIC. Eind dit jaar zou het onderzoekscentrum helemaal gesloten moeten zijn.

De buurt maakte zich de afgelopen tijd grote zorgen over de verkoop: