Addy doet de deur van zijn winkel voor de laatste keer op slot: 'Een nieuwe levensfase'

"Hier heb ik de mooiste herinneringen", zegt Addy als hij naar de pashokjes loopt. "Hier zagen de sterren voor het eerst hun jurken. Ik had hier echt contact met mijn klanten." De ontwerper denkt vooral terug aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander. "Ik heb toen zes jurken voor prinsessen mogen ontwerpen. Dat is once in a lifetime."

'Elke jurk heeft een verhaal'

De afgelopen week heeft hij zijn hele winkel al leeggehaald. Woensdagmiddag moeten de laatste jurken, stoffen en plakboeken met herinneringen nog de winkel uit. "De grootste emotie heb ik al gehad. Dat was bij het opruimen van de jurken. Elke jurk heb ik deze week in mijn handen gehad en elke jurk heeft een verhaal", vertelt Addy zichtbaar geraakt. Maar hij wil nu vooral aan de toekomst denken.

"Ik ga een nieuwe levensfase in. Eind deze maand kom ik met een mooi nieuw project." Wat dat nieuwe project is, wil hij nog niet zeggen. Maar er komen wel bekende Nederlanders naar de opening, laat hij weten. Want bekende Nederlanders horen volgens de modeontwerper bij hem.

'Chantals eerste'

En dat is op de laatste dag in zijn winkel aan de Verversstraat ook te zien. Midden in de winkel staat een ivoorkleurige jurk. "Deze jurk vond ik opeens terug bij het opruimen van de winkel. Dit is de jurk van Chantal Janzen geweest. Een heel bijzondere omdat dit de eerste voor haar was."

In het centrum van Den Bosch vinden ze het jammer dat 'hun Addy' zijn winkel moet verlaten. "Ik kocht er niks, te duur. Maar keek graag eens door de ramen naar binnen", zegt een vrouw. Een ander is wel eens binnen geweest maar ze ging zonder kleding naar buiten: "Het was mooi maar ver boven mijn budget".