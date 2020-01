'Lapzwans' haalt auto op die tot frustratie van bakker al week op parkeerterrein stond

De auto die al ruim een week op een parkeerplaats van bakkerij Henst is Vessem stond is woensdagavond opgehaald door de eigenaar. Dat gebeurde na berichtgeving door Omroep Brabant. De bakker ergerde zich groen en geel aan de auto, die op een parkeerplaats voor zijn klanten stond en wist niet van wie de auto was.

Nadat bakker Pierre Henst aan de bel trok op social media en bij Omroep Brabant, kwam woensdagavond het verlossende woord. De vader van de eigenaar belde om te zeggen dat de auto zou worden opgehaald. Hij noemde zijn zoon een lapzwans.

Nog dezelfde avond is de groene Opel opgehaald. Probleem was dat via de politie en gemeente de eigenaar niet was te achterhalen, omdat dit privacy gevoelige informatie is.

Herkenbaar

Bakkerij Henst is uiteraard blij dat het probleem is opgelost. Uit reacties op social media blijkt dat het een veel voorkomend probleem is dat auto's achter worden gelaten op parkeerplaatsen zonder dat duidelijk is wie de eigenaar is . Soms staan auto's al maanden ergens geparkeerd. Omdat het langs de openbare weg is, is daar feitelijk niets aan te doen.