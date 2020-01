Huizenprijzen in Eindhoven stegen het hardst, Breda nog net het duurst

Van de vier grote steden, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Tilburg, ben je in Breda nog net het duurst uit. Gemiddeld ruim 309.000 euro betaalde je vorig jaar voor een woning in die stad. Dat blijkt uit cijfers van de NVM. Eindhoven staat op plek twee, met gemiddeld ruim 304.000 euro voor een woning.

Stijging Eindhoven

Eindhoven is wel bezig aan een stevige opmars, licht Pieter Adelaars van Hendriks Makelaardij toe. De huizenprijzen stegen daar afgelopen jaar met 17,3 procent. Nergens in Brabant stegen de prijzen zó hard. "Het is geen geheim dat Eindhoven populair is bij expats. Bedrijven op de High Tech Campus en grote organisaties zoals ASML, DAF, VDL en Philips trekken medewerkers van over de hele wereld aan. Zij hebben vaak een grote portemonnee en zoeken woonruimte in de buurt van hun nieuwe werkomgeving." En het zijn niet alleen werknemers uit het buitenland die hun weg naar Eindhoven weten te vinden. "De marketing van Brainport werkt", zegt een woordvoerder van de makelaardij. "ook vanuit andere delen van het land zien we steeds meer mensen naar Eindhoven komen."

De gemeente Eindhoven heeft wel bouwplannen. Afgelopen jaar werden er drieduizend nieuwe woningen opgeleverd, vertelt de makelaar. En een toename van het aantal woningen zou de prijs enigszins kunnen drukken. Toch denkt de makelaar dat Eindhoven volgend jaar wellicht Breda van de troon stoot als duurste grote stad in Brabant. "Wij verwachten dat in 2020 de prijsstijging in Eindhoven op dezelfde voet voortzet. Er is zeker een kans dat Eindhoven de duurste grote Brabantse stad wordt in 2020."

Top 3

De duurste gemeente in Brabant om een woning te kopen is Vught, volgens de cijfers van de NVM. Daar liggen de gemiddelde verkoopprijzen al bijna op vier ton. Sint-Michielsgestel en Waalre maken de top 3 compleet:

1. Vught (gemiddelde transactieprijs € 391.250)

2. Sint-Michielsgestel (gemiddelde transactieprijs € 383.222)

3. Waalre (gemiddelde transactieprijs € 374.750)