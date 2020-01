Zien gedupeerde klanten Just Wellness hun geld nog terug? 'Van een kale kip kun je niet plukken'

Het hoofdkantoor van Just Wellness in Valkenswaard.

VALKENSWAARD -

De kans dat klanten van Just Wellness hun geld terugzien nu het bedrijf failliet is, is ‘vrij klein’. Dat is het oordeel van Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Hij zegt dat klanten bij dit soort faillissementszaken achteraan in de rij belanden.