Just Wellness-curator mikt op doorstart voor omstreden keten: ‘Er is al interesse’

Het pand van Just Wellness in Breda.

“Ik concentreer me vooral op de mogelijkheden voor een doorstart.” Dat zegt curator Flip Schreurs, die is aangesteld in de faillissementszaak van Just Wellness. Er is volgens hem ook al interesse.

De beautyketen werd woensdag failliet verklaard. Of er één of meerdere partijen zich bij hem hebben gemeld, wil Schreurs niet zeggen. “Ik doe daar verder geen uitspraken over. Het is voor mij wel glashelder dat een doorstart het meest zinvolle is om momenteel te onderzoeken.”

Volgens hem is het een mooie kans voor iemand in de schoonheidsbranche. “Het is een gloednieuw bedrijf. Er zijn vestigingen die minder dan drie maanden open zijn.”

80 medewerkers

Just Wellness werd in 2010 opgericht in Amsterdam. Het hoofdkantoor zit in Valkenswaard. In onder meer Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg zijn er schoonheids- en ontharingssalons te vinden van het bedrijf. Er werkten volgens de curator 80 mensen bij de in totaal zeven vestigingen.

Het bedrijf had al langer financiële problemen. In december gingen de deuren op slot. Duizenden klanten raakten hierdoor gedupeerd. Zij hadden al vooruit betaald voor behandelingen. Ook hadden veel mensen klachten over de keten.

Mensen die nog geld tegoed hebben van het bedrijf, kunnen een vordering indienen bij het kantoor van de curator. In een bericht op de site staat hoe dit moet. Ze moeten zich wel door juridische taal heen worstelen. “Dat is helaas zo. We kunnen het niet mooier maken. Dit is nou eenmaal hoe het werkt”, zegt hij. “Bij vragen kunnen ze het advocatenkantoor mailen of dit aangeven op het formulier zelf.”

Het personeel van Just Wellness wordt doorverwezen naar het UWV. Schreurs geeft aan dat hij 'de belangen van het personeel en de klant' ook meeneemt in zijn gesprekken over een doorstart. “Dat maakt een snelle start mogelijk.”