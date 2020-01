Ontharingssalons Just Wellness failliet verklaard, duizenden klanten gedupeerd

Het pand van Just Wellness aan de Limburglaan in Eindhoven. (Foto: Google Streetview)

Beautyketen Just Wellness is failliet verklaard. De rechter in Amsterdam heeft woensdagochtend het faillissement uitgesproken. Al een tijdje zat het bedrijf, met het hoofdkantoor in Valkenswaard, in financiƫle problemen.

Just Wellness werd in 2010 opgericht in Amsterdam. Het bedrijf was gespecialiseerd in ontharingsbehandelingen, die in vergelijking met andere schoonheidssalons opvallend goedkoop waren. Al snel kwamen er meerdere vestigingen. Zo had het bedrijf salons in onder meer Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Valkenswaard.

Klanten gedupeerd

Het bedrijf sloot in december plotseling haar deuren. Duizenden klanten raakten hierdoor gedupeerd. Zo hadden al geld vooruit betaald voor behandelingen of waren ontevreden over de kwaliteit hiervan.

Sinds december is de Facebookpagina Opgelicht door Just Wellness in de lucht. Deze heeft inmiddels ruim 17.000 deelnemers. Daar zijn veel klachten te vinden over behandelingen en slechte bereikbaarheid van de salons.

