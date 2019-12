Ex-medewerksters Just Wellness doen boekje open over baas: 'Hij bood een ton voor seks'

Vorige week werden de vestigingen van Just Wellness plots gesloten. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Valkenswaard en salons in Eindhoven, Breda, Tilburg en Den Bosch. Hoewel het bedrijf (nog) niet failliet is verklaard, zijn de deuren gesloten, wordt de telefoon niet meer opgenomen en zijn de verschillende websites offline.

'Warme melk van de baas'

Ex-medewerkers hebben aan Omroep Brabant een boekje opengedaan over hun ervaringen bij Just Wellness. Een van die medewerkers is Emma (niet haar echte naam, red.). Na een korte cursus over hoe je moest ontharen kon ze aan de slag in Eindhoven. “We waren een heel hecht team. En hij (de eigenaar van Just Welness, red.) deed dingen voor ons. Hij liet ons een keer met een limousine ophalen en naar een sterrenrestaurant brengen waar wij een envelop kregen met 250 euro. We kregen ook bonussen tot 800 euro en mooie flessen drank.”

Met de limousine naar een luxe diner.

Maar het werk bij Just Wellness had ook een keerzijde. "Zo stuurde hij mij berichtjes als: 'Als je ziek bent, kom ik je persoonlijk warme melk brengen'. Dat vond ik raar, maar ik zei er niks van, want het is toch je baas."

#MeToo-incident in het washok

Daar bleef het niet bij. "Op een dag stond ik in het washok en liep hij expres tegen mij aan met zijn onderlijf. Dat was in de tijd van #MeToo. Hij zei toen: 'Zo, nou kun je ook aangifte doen en meteen op zoek naar een andere baan'. Ik werd boos en liep mijn eigen kamer in, iedereen had een eigen kamer, en sloeg de deur dicht. Hij kwam me achterna en gaf me een kus op mijn voorhoofd en zei: ach meisje, zo heb ik het toch helemaal niet bedoeld.”

Michelle (niet haar echte naam, red.), een andere collega van Emma die ook anoniem wil blijven, bevestigt het verhaal. "Hij wreef met zijn piemel tegen haar billen aan. Hij maakte nog een grapje over #MeToo. Daarna kwam hij achter haar aangelopen om zijn excuses aan te bieden en te knuffelen."

'Een ton geboden voor seks'

Emma was niet de enige die werd belaagd door de baas. "Mijn vriendin werkte er ook, zij werd manager in het filiaal. Hij heeft haar ooit heel veel geld geboden, wel een ton, voor seks. Ze kwam uiteindelijk thuis te zitten met een burn-out. Datzelfde gebeurde bij mij. Toen ik ziek werd, kreeg ik een mail dat mijn contract niet werd verlengd."

Ook Michelle heeft veel verhalen gehoord over de eigenaar. "Hij zou veel meisjes geld hebben aangeboden om met hem naar bed te gaan. Ook zouden meisjes worden gepromoveerd tot managers als ze met hem naar bed zouden gaan. En daar kon je niets tegen beginnen. Hij zei regelmatig dat hij altijd een veel duurdere advocaat kon betalen dan wij."

'Alleen knappe meisjes mochten er werken'

Bij de vestiging in Amsterdam zou iemand aangifte hebben gedaan tegen de man vanwege dit soort dingen, aldus Emma. "Het is echt een verschrikkelijke vent. Als iemand er niet goed uitzag of geen make-up droeg, werd hij ook heel onaardig. Er mochten alleen knappe meisjes werken.’

Een derde voormalige medewerkster, Lisa (niet haar echte naam, red.) herkent dit beeld. "Ik was elke dag bang dat hij ook iets met mij zou proberen. Zo werd ik bijvoorbeeld uitgescholden voor kutwijf of dikke plofkop als ik mij niet goed had opgemaakt."

'Heftige personeelsuitjes'

Ook op personeelsfeestjes vond er regelmatig grensoverschrijdend gedrag plaats. "Zo gingen wij een keer met een partybus naar Amsterdam", vertelt Lisa. "Hij was dan zo zat als iets. Dan zat hij steeds vuile seksbewegingen en opmerkingen te maken. Zo werden meisjes bij hun kont vastgepakt en op hun wang gekust."

Maar daar bleef het niet bij. "Zo vroegen meisjes van het Amsterdamse filiaal aan ons of wij ook bij hem bleven slapen. Zijn vrouw was dan dat weekend niet thuis of zo. Dat deden wij natuurlijk niet, maar anderen kennelijk wel."

Een luxe diner voor medewerkers van Just Wellness.

'Had 2,3 miljoen euro nettowinst na 9 maanden'

De drie voormalige medewerkers van Just Wellness onderschrijven dat de man in korte tijd veel verdiend heeft met zijn ontharingssalons. "Maar hij had helemaal geen verstand van de schoonheidsbranche. Volgens mij was het pure oplichting”, aldus Emma. "Hij heeft in ieder geval goed geboerd."

Volgens Michelle heeft hij in negen maanden tijd 2,3 miljoen euro verdiend. "Iedereen kan die gegevens inzien. Hij heeft echt miljoenen op de bank staan."

'Problemen met Chinese leverancier'

De drie medewerkers hebben ook het nieuws meegekregen over de abrupte sluiting van de vestigingen van Just Wellness. Volgens Lisa was er ook een probleem met goedkope behandelapparatuur uit China. "Hij had ruzie gekregen met de leverancier. Daar zou iets mis zijn gegaan."

De drie dames hebben geen aangifte gedaan. "Ik was elke dag bang", herhaalt Lisa. "Hij is een gek. Overal heeft hij zijn mannetjes voor. Dat ga ik echt niet doen."

Niet bereikbaar voor commentaar

Omroep Brabant heeft meerdere malen contact gezocht met de eigenaar van Just Wellness maar hij kon niet reageren.

