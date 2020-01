Gewelddadige dood Berry van Gooi in binnenstad Breda: tien jaar geëist

Justitie heeft donderdag tien jaar celstraf geëist tegen een 32-jarige Bredanaar. Hij stond donderdag voor de rechtbank in Breda, omdat hij wordt verdacht van het doodsteken van Berry van Gool in zijn woonplaats Breda in juli vorig jaar.

De verdachte bekende tijdens een eerste politieverhoor al dat hij de 28-jarige Van Gool had omgebracht. Het slachtoffer werd neergestoken aan de Haven.

Overleden in ziekenhuis

Berry van Gool werd in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli neergestoken, hij overleed enkele uren later in een ziekenhuis. De verdachte had in de periode dat de steekpartij was, geen vaste woon- of verblijfplaats.

De steekpartij was één van de vele gewelddadige incidenten in betrekkelijk korte tijd in het uitgaansgebied in Breda. Burgemeester Paul Depla kondigde vorig jaar zomer strenge maatregelen aan, waaronder preventief fouilleren in het centrum van de stad.

