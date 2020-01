Politie toont camerabeelden van vermiste Flynn (24) in Bureau Brabant

De politie laat van drie plekken camerabeelden zien van de man uit Heerlen. "Van twee locaties weten we zeker dat hij het is", vertelt Madelon Janssen van de politie. Daarnaast worden foto's getoond van een ING-pinautomaat. "Die foto's zijn niet zo duidelijk. We hopen dat iemand ons kan vertellen of het inderdaad Flynn is." Ook wordt een kaart getoond van het gebied waar hij mogelijk heeft gelopen.

Stappen

Flynn ging nieuwjaarsnacht met een vriend stappen bij Appie's Bar aan de Noord Koninginnewal in Helmond. Hij is rond halfvijf alleen weggegaan. Het plan was om naar het huis van een vriend te gaan in Helmond, maar daar kwam hij nooit aan.

Het is nog altijd onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Wel is duidelijk dat zijn telefoon na zijn vertrek uit Appie's Bar nog contact heeft gemaakt met een mast in het centrum van Helmond.

De beelden zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Dat wordt iedere maandagavond uitgezonden op Omroep Brabant vanaf 18.00 uur. Vervolgens wordt het ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.