Mart heeft er 300 euro voor over om het 'tuig' te vinden dat het station met vuurwerk vernielde

300 euro heeft Mart van de Pas uit Vught ervoor over om de daders te vinden die met vuurwerk het station in zijn woonplaats vernielden. “Dat tuig moet echt gepakt worden. Als iemand de gouden tip heeft die leidt naar een aanhouding door de politie, beloon ik hem graag”, vertelt Mart, die zegt dat hij een liefhebber van vuurwerk.

Zijn fascinatie voor vuurwerk zit diep bij de Vughtenaar. “Ik hou van vuurwerk en ik vind ook dat we er zorgvuldig mee om moeten gaan. Zoals het nu gaat, loopt het echt uit de klauwen”, zegt hij vol woede tegen Omroep Brabant.

“Het consumentenvuurwerk zit nu in het verdomhoekje. Een grote groep liefhebbers is de dupe van een kleine groep raddraaiers die met illegaal vuurwerk allerlei vernielingen aanrichten.” Hij is dan ook niet te spreken over de discussie dat de traditie moet worden afgeschaft. “Ik word er echt doodziek van."

'Verbod is schandalig'

Een totaalverbod vindt hij schandalig. “De politie moet gewoon beter handhaven”, legt hij uit. “Die opgeschoten jongelui die rondlopen met illegale knallers uit Italië of het Oostblok moeten worden aangepakt. Als straks al het consumentenvuurwerk verboden is, zul je zien dat iedereen die van vuurwerk houdt met oud en nieuw toch wat afsteekt. Dat kan de politie nooit tegenhouden. De kans dat er dan ongelukken gebeuren is heel groot”, verwacht Van de Pas. “Daarom moeten ze achter het illegale vuurwerk aan gaan en het consumentenvuurwerk met rust laten.”

Veel vertrouwen heeft hij niet in de politie, daarom looft hij de beloning uit om de vernielers van het station te vinden. “Het is dat ik me aan de wet moet houden, want anders was ik al lang op zoek gegaan naar die gasten. En als ik er dan één te pakken had, zou het niet goed aflopen. Ik hoop op deze manier een bijdrage te kunnen leveren.”

De politie laat in een schriftelijke reactie weten dat er nog niemand is aangehouden.

Van de Pas hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld volgen. “Er zijn genoeg andere plekken waar vernielingen zijn aangericht die opgelost moeten worden.”