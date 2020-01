Grote schade na de brand in kringloopwinkel 2J in Heeze

Ravage na brand in kringloopwinkel 2J in Heeze (foto: Omroep Brabant/Collin Beijk)

'De schade is enorm', eigenaren Jessica en Jean-Paul zijn ten einde raad nu ze bij daglicht de schade opnemen in hun pand.

Het was een grote brand gisteravond in de kringloopwinkel 2J aan de Emmerikstraat in Heeze. Vooral achterin de zaak heeft de brand grote schade aangericht. Jessica Verpaalen en Jean-Paul Vos zijn in één klap alles kwijt. Het tweetal was niet verzekerd. "De spullen in de winkel zijn niet verzekerd, dat gaat ook niet, want alles is gekregen", legt Jessica uit. Ze hoopt op hulp van klanten, vrienden en bekenden.

Samen met moeder Hedwig Verpaalen kunnen ze een dag na de brand een kijkje nemen bij wat er over is van hun winkel. De ruimte zit vol roet, en het stinkt er behoorlijk. De bende is vooral achterin, bijna niet te overzien. Het vuur heeft zich via het plafond verspreid, naar voor in de winkel. Voor in de winkel is het vooral heel erg heet geweest. "Er is zelfs een klok gesmolten", zegt Hedwig Verpaalen, "ook de ramen schijnen erg warm te zijn geweest toen de brandweer arriveerde."

Heropenen

Het liefst willen Jessica en Jean-Paul binnen een week hun zaak heropenen, op een nieuwe plek. Het is de vraag of dat gaat lukken, alle spullen die achterin het pand lagen opgeslagen, zijn verwoest. De spullen voor in de winkel moeten op zijn minst goed worden schoongemaakt. Toch blijft Jessica hoopvol. "Als alle mensen die we kennen nu tien bananendozen vol spullen meenemen en schoon zouden maken, dan kunnen we misschien nog door."

Oorzaak nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk hoe de brand in de winkel kon ontstaan. Donderdagavond rukten drie tankwagens uit om de brand te bestrijden. Er kwam zoveel rook bij de brand vrij, dat buurtbewoners gewaarschuwd werden om uit de rook te blijven. De Emmerikstraat en de doorgaande weg naar Leende moesten om de brand worden afgezet. Rond acht uur donderdagavond was die onder controle.